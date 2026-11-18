Ein Forschungsteam der TU Wien hat eine Methode entwickelt, mit der sich Schadstoffe aus Wasser entfernen lassen, indem sie an magnetische Materialien gebunden werden. Das Besondere daran: Die magnetischen Schadstofffänger stammen aus Altbatterien. Damit lässt sich Material, das sonst als Abfall gilt, für die Wasserreinigung nutzbar machen.

Nanopartikel aus recycelten Batteriematerialien

Das Team um Günther Rupprechter vom Institut für Materialchemie der TU Wien erzeugte magnetische Nanopartikel aus Zink von alten Alkalibatterien, aus Nickel von verbrauchten Nickel-Metallhydrid-Akkus sowie aus Eisen aus Eisenschrott. Rupprechter erklärte, die Idee bestehe darin, Materialien, die als Abfall gelten, in etwas Wertvolles zu verwandeln. Alte Batterien enthalten Metalle, die bei unsachgemäßer Entsorgung potenziell schädlich sind, zugleich können diese Metalle als Bausteine für funktionelle Materialien dienen.

Zur Überprüfung der Methode testete das Team die Schadstofffänger mit Kongorot, einem synthetischen organischen Farbstoff, der in der Abwasserforschung häufig als Modellschadstoff eingesetzt wird, weil er sich nur schwer aus Wasser entfernen lässt. Die dabei verwendeten Nanopartikel bestehen aus Zinkferrit in Kombination mit Nickel-dotiertem Eisenoxid. Sie binden die Farbstoffmoleküle an ihrer Oberfläche und lassen sich anschließend in kurzer Zeit einfach mit Magneten aus dem Wasser abtrennen.

Test im Durchfluss-Prototypen

Die Reinigung gelang im Versuchslabor nicht nur im kleinen Maßstab, sondern auch in einem Durchfluss-Prototypen. Dabei wurde verunreinigtes Wasser durch ein Glasrohr gepumpt, das von einem externen Neodym-Magneten umgeben war. Der Magnet hält die magnetischen Teilchen samt gebundenen Schadstoffen an der Rohrwand fest, während das gereinigte Wasser ungehindert weiterfließt.

Als nächsten Schritt soll die Methode mit größeren Abwassermengen unter realitätsnahen Bedingungen für die Abwasserreinigung getestet werden. Das Forschungsteam strebt zudem eine Verbesserung des Verfahrens an, um den Anteil der zurückgewonnenen Materialien weiter zu erhöhen. Dabei soll auch sichergestellt werden, dass die Nanopartikel selbst keine Schadstoffe ins Wasser abgeben. Die Studie dazu ist unter der DOI 10.1002/adsu.70704 veröffentlicht.

Recycling von Batteriemetallen als Ressourcenfrage

Altbatterien enthalten grundsätzlich verschiedene Metalle, deren Entsorgung und Wiederverwertung seit Jahren ein zentrales Thema der Kreislaufwirtschaft ist. Alkalibatterien enthalten unter anderem Zink, Nickel-Metallhydrid-Akkus enthalten Nickel, und auch Eisenschrott fällt in erheblichen Mengen als Nebenprodukt industrieller Prozesse an. Üblicherweise werden solche Materialien aufwendig aufbereitet, um die enthaltenen Metalle zurückzugewinnen und einer neuen Verwendung zuzuführen, etwa in der Herstellung neuer Batterien oder anderer metallhaltiger Produkte.

Magnetische Materialien spielen in der Wasseraufbereitung allgemein eine wachsende Rolle, weil sie sich im Vergleich zu klassischen Filtrationsverfahren besonders einfach wieder aus einer Flüssigkeit entfernen lassen. Während herkömmliche Filter oft aufwendig gespült oder ausgetauscht werden müssen, reicht bei magnetischen Partikeln grundsätzlich ein äußeres Magnetfeld, um sie aus dem behandelten Wasser abzuscheiden. Das kann den technischen Aufwand bei der Abwasserbehandlung reduzieren und zugleich die Wiederverwendung der eingesetzten Materialien erleichtern, da sich die Partikel nach der Abtrennung erneut einsammeln und gegebenenfalls erneut einsetzen lassen.

Farbstoffe wie Kongorot gelten in der Forschung als besonders anspruchsvolle Testsubstanzen, da sie sich in realen Abwässern, etwa aus der Textilindustrie, nur schwer durch einfache biologische oder chemische Verfahren abbauen lassen. Entsprechend dient ein solcher Farbstoff häufig als Maßstab dafür, wie leistungsfähig ein neues Reinigungsverfahren grundsätzlich ist, bevor es an komplexeren, realen Abwässern mit einer Vielzahl unterschiedlicher Schadstoffe erprobt wird.