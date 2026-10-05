Wiener Kastanien leiden unter Hitze und Miniermotten – Stadtgärten kämpfen um historische Bestände

Hitze und Trockenheit setzen Kastanienbäume in Wien zunehmend unter Druck. Eine Folge davon ist ein verstärkter Befall mit Kastanienminiermotten. Die Wiener Stadtgärten versuchen daher, besonders wertvolle Kastanienbestände gezielt zu schützen, etwa entlang der Prater Hauptallee.

Derzeit sind in Wien vereinzelt Kastanienbäume zu sehen, die im Herbst ein zweites Mal blühen. Diese zweite Blüte kostet die Bäume Reserven, die sie eigentlich für den Winter benötigen.

Schädling profitiert von warmen Phasen

Die Kastanienminiermotte entwickelt sich in warmen Perioden schneller. Unter optimalen Bedingungen kann sie in Wien bis zu vier Generationen pro Jahr ausbilden. Zusätzlich belastet wird der Baumbestand dadurch, dass Kastanien bei Dürre ihre Blattmasse reduzieren müssen, um mit der eingeschränkten Wasserversorgung zurechtzukommen.

Die Wiener Stadtgärten setzen bei der Bekämpfung auf eine Kombination aus mechanischen Maßnahmen und biologischen Spritzungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entfernung des Falllaubs, da darin die Puppen der Miniermotte überwintern können. Das gesammelte Laub muss professionell heißkompostiert werden, denn bei einer gewöhnlichen Kompostierung überleben die Puppen.

In historisch bedeutsamen Anlagen werden die Bäume zusätzlich mit dem Wirkstoff Azadirachtin behandelt, der aus Niem-Samen gewonnen wird. Für das Monitoring und die Flugüberwachung der Motten kommen Pheromonfallen zum Einsatz. Sie helfen dabei, den optimalen Zeitpunkt für die Behandlung zu bestimmen.

Jährlich werden in Wien rund 3.600 Rosskastanien gegen die erste und zweite Generation der Kastanienminiermotte behandelt. Der Fokus liegt dabei auf historisch bedeutsamen Beständen wie der Prater Hauptallee. Aus logistischen und finanziellen Gründen ist der Umfang der Spritzungen begrenzt.

Stress durch Hitze und Schädlingsbefall

Stadtbäume stehen grundsätzlich unter besonderen Belastungen. Versiegelte Flächen, eingeschränkter Wurzelraum und aufgeheizte Umgebungstemperaturen erschweren es Bäumen in dicht bebauten Gebieten, auf Trockenperioden zu reagieren. Wenn zusätzlich die Wasserversorgung über längere Zeit eingeschränkt ist, reduzieren viele Laubbäume ihre Blattmasse, um Verdunstung zu verringern und ihre Reserven zu schonen.

Schädlinge wie die Kastanienminiermotte nutzen solche Schwächephasen aus. Die Entwicklungsgeschwindigkeit vieler Insektenarten hängt stark von der Temperatur ab. Bei anhaltend warmen Bedingungen verkürzen sich die Zeiträume zwischen den einzelnen Generationen, wodurch sich Populationen innerhalb einer Saison deutlich stärker vermehren können als unter kühleren Bedingungen.

Bei der Bekämpfung von Schädlingen an Stadtbäumen wird üblicherweise zwischen mechanischen, biologischen und chemischen Verfahren unterschieden. Mechanische Maßnahmen wie das Entfernen von Falllaub zielen darauf ab, Entwicklungsstadien von Schädlingen aus dem Lebensraum zu entfernen, bevor sie sich im nächsten Jahr erneut ausbreiten können. Biologische Wirkstoffe wie Azadirachtin gelten im Vergleich zu klassischen chemischen Insektiziden als schonender gegenüber Nützlingen und der Umgebung, erfordern jedoch häufig eine präzise zeitliche Anwendung, um wirksam zu sein. Genau hier setzen Pheromonfallen an: Sie zeigen über die Anzahl gefangener männlicher Falter an, wann der Flug einer Generation beginnt, und ermöglichen es so, Behandlungen zielgerichtet zu planen.

Aus praktischen Gründen können solche Maßnahmen in Städten in der Regel nicht flächendeckend umgesetzt werden. Die Pflege konzentriert sich daher häufig auf Bestände mit besonderer historischer, ökologischer oder stadtbildprägender Bedeutung, während bei anderen Bäumen ein höheres Maß an natürlichem Befall in Kauf genommen wird.