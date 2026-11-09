Wiener NGO führt Migrantinnen in Muttersprache durch Kunsthistorisches Museum

Rund 45 Frauen haben an einem Dienstagvormittag vor dem Kunsthistorischen Museum in Wien auf Einlass gewartet. Sie unterhielten sich auf Arabisch, Farsi und Somali, die meisten von ihnen trugen Kopftuch. Organisiert wurde der Museumsbesuch von der NGO Nachbarinnen, die sich für die Integration von Frauen einsetzt. An zwei Tagen führten Mitarbeiterinnen der Organisation insgesamt rund 100 Migrantinnen durch die Sammlungen des Museums, die Führungen fanden auf Dari/Farsi, Arabisch, Türkisch und Somali statt.

Museumsführerinnen aus dem Jemen, Palästina und dem Sudan

Für die Führungen wurden sechs Sozialassistentinnen der Nachbarinnen kurz in Kunstgeschichte von der Renaissance bis zum Barock eingeschult. Drei von ihnen, Arwa, Safa und Fatima, übernahmen die Rolle der Museumsführerinnen. Arwa stammt aus dem Jemen, Safa aus Palästina und Fatima aus dem Sudan. Die Führungen hielten sie auf Arabisch. Arwa berichtet, dass viele der Besucherinnen zuvor noch nicht einmal im Wiener Stadtzentrum gewesen waren. Während des Rundgangs entdeckten die Frauen nach ihren eigenen Angaben Parallelen zwischen Erzählungen der Bibel und des Korans. Unter den Besucherinnen war auch eine Frau aus dem Sudan, die bereits seit 20 Jahren in Wien lebt.

Gegründet aus der Erfahrung einer Kardiologin in Favoriten

Gegründet wurde die NGO Nachbarinnen von Christine Scholten. Sie war lange Zeit als Kardiologin im Wiener Bezirk Favoriten tätig, der einen sehr hohen Migrationsanteil aufweist. Dort erlebte Scholten, wie schwierig es ist, an Frauen in Einwandererfamilien heranzukommen, die häufig abgeschottet leben müssen. Aus dieser Erfahrung entstand die Organisation, die 2013 ihre Arbeit aufnahm. Mittlerweile wurden 4.605 Familien von den Nachbarinnen begleitet.

Im Zentrum der Arbeit stehen Sozialassistentinnen mit eigenem Migrationshintergrund, die Frauen in deren jeweiliger Muttersprache beraten. Sie klären unter anderem darüber auf, wie sich betroffene Frauen gegen gewalttätige Ehemänner wehren können. Darüber hinaus vermittelt die Organisation Ausbildungsplätze und Jobs.

Sprachbarrieren und soziale Isolation als Integrationshürden

Grundsätzlich gelten mangelnde Sprachkenntnisse und soziale Isolation als zentrale Hindernisse bei der Integration von Migrantinnen, insbesondere wenn Frauen innerhalb ihrer Familien wenig eigenständige Kontakte nach außen pflegen. In solchen Fällen können niedrigschwellige Angebote, die in der jeweiligen Muttersprache erfolgen, eine wichtige Brücke darstellen. Beratungsstellen mit mehrsprachigem Personal ermöglichen es häufig, Vertrauen aufzubauen, das über rein behördliche oder medizinische Kontakte hinausgeht.

Kulturelle Einrichtungen wie Museen übernehmen bei derartigen Integrationsangeboten zunehmend eine ergänzende Funktion. Für viele Menschen mit Migrationshintergrund stellen Institutionen wie das Kunsthistorische Museum zunächst keinen selbstverständlichen Teil des Alltags dar, selbst wenn sie bereits seit längerer Zeit in der jeweiligen Stadt leben. Gemeinsame Museumsbesuche in vertrauter sprachlicher Umgebung können dabei helfen, solche Schwellen abzubauen und zugleich Anknüpfungspunkte zwischen unterschiedlichen religiösen und kulturellen Erzähltraditionen sichtbar zu machen, etwa wenn biblische und koranische Motive in der bildenden Kunst aufeinandertreffen.