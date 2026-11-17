Dicke Winterkleidung kann die Schutzwirkung des Sicherheitsgurts im Auto deutlich vermindern. Ein Gurt kann nur dann vollständig schützen, wenn er eng am Körper anliegt. Winterjacken oder Mäntel verhindern das jedoch, wie die Initiative Sicheres Vorarlberg mitteilt. Besonders betroffen ist demnach die Sicherheit von Kindern in Kindersitzen.

Gurtlose durch dicke Jacken erhöht Verletzungsrisiko

Zwischen Gurt und Körper entsteht durch dicke Kleidung ein Spielraum, der als Gurtlose bezeichnet wird. Dadurch rutscht der Gurt bei Erwachsenen in Richtung Bauch, statt wie vorgesehen auf dem Hüftknochen aufzuliegen. Bei Kindern verschiebt sich der Gurt von den Oberschenkeln weg. Diese veränderte Position kann im Fall eines Unfalls die Wirkung des Gurts einschränken.

Moderne Fahrzeuge sind in der Regel mit einem Gurtstraffer ausgestattet, der den Gurt unmittelbar vor einem Zusammenstoß um einige Zentimeter zurückzieht. Bei dicker Kleidung ist diese Straffung laut Sicheres Vorarlberg jedoch deutlich weniger wirksam, da das Material des Gurtstraffers die zusätzliche Polsterung der Jacke nicht vollständig ausgleichen kann.

Das Risiko gilt laut der Initiative besonders für Kinder im Kindersitz. Sicheres Vorarlberg empfiehlt deshalb, Kinder ohne dicke Winterjacke in den Kindersitz zu setzen, die Gurte straff anzuziehen und zum Warmhalten stattdessen eine Decke über das Kind zu legen.

Gurtfunktion und Körperhaltung im Fahrzeug

Grundsätzlich ist die Schutzwirkung eines Sicherheitsgurts eng an seine korrekte Position am Körper gekoppelt. Der Beckengurt soll bei Erwachsenen über die Hüftknochen verlaufen, der Schultergurt über die Mitte des Schlüsselbeins. Nur in dieser Lage kann der Gurt die beim Aufprall wirkenden Kräfte auf stabile Körperregionen verteilen. Jede zusätzliche Schicht zwischen Gurt und Körper, etwa durch gepolsterte Kleidung, kann diese Verteilung beeinträchtigen und die Position des Gurts im Ernstfall verändern.

Bei Kindersitzen gilt dieses Prinzip in verschärfter Form, da die Gurtsysteme auf die Körpermaße und das Gewicht von Kindern abgestimmt sind. Eine zusätzliche Polsterung durch eine Winterjacke verändert diese Passform unmittelbar und kann dazu führen, dass die Haltegurte des Sitzes nicht mehr eng anliegen, selbst wenn sie augenscheinlich korrekt verschlossen sind. Fachstellen für Verkehrssicherheit weisen deshalb regelmäßig darauf hin, Kinder in der kalten Jahreszeit möglichst ohne dicke Oberbekleidung anzuschnallen und die Wärmeversorgung über Decken oder dünnere Kleidungsschichten unter dem Gurt sicherzustellen.

Auch bei Erwachsenen empfiehlt sich grundsätzlich, vor Fahrtantritt auf eng anliegende Kleidung im Bereich des Gurtverlaufs zu achten. Dicke Jacken lassen sich während der Fahrt leicht ausziehen und griffbereit im Fahrzeug verstauen, sodass die Wärmeversorgung nach der Fahrt weiterhin gewährleistet bleibt, ohne die Schutzfunktion des Gurts während der Fahrt einzuschränken.