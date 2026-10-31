Winterreifenpflicht startet: ÖAMTC Salzburg verzeichnet 570 Räderwechsel in einer Woche

In Österreich gilt von 1. November bis 15. April die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee, Matsch oder Eis müssen Fahrzeuge in diesem Zeitraum entsprechend ausgerüstet sein, zumindest an einer Antriebsachse müssen dann Winterreifen montiert sein. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne passende Bereifung unterwegs ist, riskiert eine Strafe. Beim ÖAMTC Salzburg zeigt sich bereits jetzt ein deutlicher Andrang: In der vergangenen Woche wurden dort rund 570 Räderwechsel durchgeführt, allein am Stützpunkt Salzburg-Süd waren es 120.

Andrang beim Reifenwechsel in Salzburg

Der Beginn der situativen Winterreifenpflicht am 1. November fällt in Salzburg mit einem spürbaren Ansturm auf die Werkstätten zusammen. Die Zahl von 570 Räderwechseln beim ÖAMTC Salzburg innerhalb einer Woche verdeutlicht, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrzeuge erst kurz vor oder zu Beginn der gesetzlichen Frist umrüsten lassen. Am Stützpunkt Salzburg-Süd allein kamen 120 Wechsel zusammen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist für Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern. Diese lässt sich mit einer einfachen Methode grob überprüfen: Steckt man eine Zwei-Euro-Münze ins Profil, sollte deren silberner Rand verschwinden. Ist das der Fall, sind zumindest vier Millimeter Profiltiefe vorhanden.

In der Nacht auf Freitag ereignete sich zudem ein Unfall, bei dem ein Reifen die Windschutzscheibe eines Salzburgers durchschlagen hat.

Worauf es bei der Winterausrüstung ankommt

Beim Kauf neuer Winterreifen spielt neben der sogenannten M+S-Markierung vor allem das Alpine-Symbol eine Rolle – eine Schneeflocke vor einem Berg mit drei Spitzen. Dieses Symbol gilt als Nachweis dafür, dass ein Reifen bestimmte Mindestanforderungen an Wintertauglichkeit erfüllt, während die M+S-Kennzeichnung allein keine vergleichbar strengen Prüfkriterien voraussetzt.

In den Werkstätten wird der Reifenwechsel üblicherweise auch dazu genutzt, weitere sicherheitsrelevante Punkte am Fahrzeug zu überprüfen. Dazu zählen in der Regel die Kontrolle des Reifendrucks sowie des Scheibenwassers, das bei Bedarf nachgefüllt wird. Nach dem eigentlichen Wechsel empfiehlt es sich zudem, die Radschrauben zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen, da sich diese nach den ersten gefahrenen Kilometern setzen können.

Grundsätzlich gilt die situative Winterreifenpflicht in Österreich nicht durchgehend über den gesamten Zeitraum von November bis April, sondern ist an die tatsächlichen Straßenverhältnisse gekoppelt. Erst wenn winterliche Bedingungen wie Schnee, Matsch oder Eis vorliegen, besteht die Pflicht zur entsprechenden Bereifung zumindest an einer Antriebsachse. Bei trockener oder nasser, aber schneefreier Fahrbahn besteht hingegen keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung, auch wenn viele Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter aus Sicherheitsgründen bereits frühzeitig umrüsten.

Diese Regelung unterscheidet sich von einer starren Winterreifenpflicht, wie sie in manchen anderen Ländern gilt, bei der unabhängig von der Wetterlage in einem festgelegten Zeitraum durchgehend Winterreifen vorgeschrieben sind. In Österreich bleibt es den Fahrzeughaltern überlassen, den Zeitpunkt des Wechsels innerhalb der festgelegten Monate an die erwartete Wetterentwicklung anzupassen, wobei die tatsächlich angetroffenen Straßenverhältnisse im Ernstfall maßgeblich für die Beurteilung einer möglichen Pflichtverletzung sind.