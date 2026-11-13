Wohnbeihilfe verweigert: Mutter muss Unterhalt versteuern, den sie nie bekommt

Eine alleinerziehende Mutter aus dem Pinzgau erhält keine Wohnbeihilfe, weil ihr rechtlich ein Unterhaltsbetrag zugerechnet wird, den sie selbst nie erhält. Sandra Seitinger ist dreifache Mutter. Ihr Sohn lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft, ist jedoch weiterhin mit Hauptwohnsitz in ihrer Wohnung gemeldet. Der Vater des Sohnes zahlt den Unterhalt direkt an das Land Salzburg und nicht an die Mutter. Dennoch wird dieser Betrag rechtlich ihrem Einkommen zugerechnet. Dadurch überschreitet sie die Einkommensgrenze für die Wohnbeihilfe und geht leer aus, obwohl das Geld nie bei ihr ankommt.

Unterhalt auf dem Papier, nicht auf dem Konto

Sandra Seitinger zahlt für ihre 88 Quadratmeter große Wohnung monatlich mehr als 1.200 Euro. Ihre älteste Tochter ist bereits ausgezogen, die jüngste Tochter besucht noch die Schule und lebt weiterhin bei ihr. Der Sohn wohnt in einer betreuten Wohngemeinschaft, bleibt aber mit seinem Hauptwohnsitz in der Wohnung der Mutter gemeldet. Für ihn zahlt der Vater Unterhalt, allerdings nicht an Sandra Seitinger selbst, sondern direkt an das Land Salzburg.

Trotzdem wird dieser Unterhaltsbetrag bei der Berechnung der Wohnbeihilfe als Einkommen der Mutter gewertet. Dadurch liegt ihr rechnerisches Einkommen über der zulässigen Grenze, obwohl ihr das Geld faktisch nie zur Verfügung steht. Die Folge: Sie bekommt keine Wohnbeihilfe, muss die hohen Wohnkosten aber allein stemmen. Sandra Seitinger hat deshalb bereits einen Umzug in Erwägung gezogen.

Matthias Wenger vom Referat für Wohnbauhilfe beim Land Salzburg erklärt, dass bei der Berechnung grundsätzlich die Einkommenssituation aller in der Wohnung gemeldeten Personen herangezogen wird. Da der Sohn weiterhin mit Hauptwohnsitz in der Wohnung gemeldet ist, fließt der für ihn gezahlte Unterhalt in diese Berechnung ein. Auf Anfrage des ORF hieß es vonseiten des Landes Salzburg, die Behörde habe in diesem Fall die Hände gebunden.

Berechnungsgrundlage der Wohnbeihilfe

Die Wohnbeihilfe der Bundesländer dient grundsätzlich dazu, Haushalte mit geringem Einkommen bei hohen Wohnkosten zu unterstützen. Maßgeblich für die Berechnung ist üblicherweise nicht nur das Einkommen der antragstellenden Person selbst, sondern das Gesamteinkommen aller Personen, die am betreffenden Hauptwohnsitz gemeldet sind. Dahinter steht die Überlegung, dass alle gemeldeten Haushaltsmitglieder grundsätzlich zur gemeinsamen Haushaltsführung beitragen und somit auch gemeinsam die finanzielle Grundlage für die Wohnkosten bilden.

Unterhaltszahlungen werden in solchen Berechnungen regelmäßig als Einkommen des Elternteils gewertet, bei dem das Kind gemeldet ist, unabhängig davon, auf welchem Weg das Geld tatsächlich fließt. Diese Systematik orientiert sich an der formalen Meldesituation und nicht zwingend an der tatsächlichen Verfügbarkeit des Geldes im jeweiligen Haushalt. In Konstellationen, in denen ein Kind zwar weiterhin am Wohnsitz eines Elternteils gemeldet ist, tatsächlich aber andernorts untergebracht ist, etwa in einer betreuten Wohnform, kann dadurch eine Diskrepanz zwischen der rechtlichen Einkommenszurechnung und der realen finanziellen Situation des Haushalts entstehen.

Für die Verwaltung ist die Meldesituation am Hauptwohnsitz regelmäßig ein zentrales und leicht überprüfbares Kriterium, an dem sich Förderberechnungen orientieren. Abweichende individuelle Lebensumstände, etwa eine externe Unterbringung bei fortbestehender Meldung am ursprünglichen Wohnsitz, lassen sich in standardisierten Berechnungsmodellen nur begrenzt abbilden. Das kann in Einzelfällen dazu führen, dass Personen trotz eingeschränkter finanzieller Mittel keinen Anspruch auf Unterstützungsleistungen wie die Wohnbeihilfe haben, weil ein ihnen nicht zufließender Betrag formal als Einkommen gilt.