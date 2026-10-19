WWF sieht Tirols Bodenschutz im Mittelfeld – Kritik an Ausnahmen und fehlendem Verbrauchsziel

Der WWF hat eine Analyse zur Bodenpolitik in Tirol vorgelegt. Darin kommt die Umweltschutzorganisation zu dem Schluss, dass sich das Bundesland im österreichweiten Vergleich im Mittelfeld bewegt. Die Mehrheit der Tiroler Bodenschutz-Maßnahmen in der Raumordnung bewertet der WWF als lückenhaft, da viele Regelungen aus seiner Sicht zu viel Interpretationsspielraum zulassen.

Kritik an Ausnahmen und fehlenden Zielvorgaben

Ein zentraler Kritikpunkt der WWF-Analyse betrifft den Umgang der Landesregierung mit bestehenden Regelungen. Der WWF wirft ihr vor, allgemeine Verordnungen zugunsten einzelner Betriebe abzuändern. Zudem fehlten Beschränkungen für die Ausweisung neuer Betriebsflächen. Auch der weiterhin forcierte Straßenbau wird in der Analyse als Kritikpunkt angeführt.

Als besonders problematisch bezeichnet der WWF das Fehlen eines übergeordneten, in Zahlen gegossenen Ziels zur Verringerung des Bodenverbrauchs. Ebenso bemängelt die Organisation, dass von Landesebene keine Siedlungsgrenzen für Ortschaften verordnet sind. Positiv fällt die Bewertung laut WWF lediglich im Bereich der allgemeinen Ziele aus – hier attestiert die Analyse Tirol eine eindeutig positive Entwicklung.

Im Bereich Straßenbau sieht der WWF konkrete Vorgaben als fehlend an. Umweltauswirkungen würden in diesem Zusammenhang zu wenig geprüft. Der weiter voranschreitende Ausbau des Landesstraßennetzes wird in der Analyse als kontraproduktiv eingestuft. Zusätzlich kritisiert der WWF teilweise fehlende Bodenschutzvorgaben für neu ausgewiesene Betriebs- und Industriegebiete sowie unbebaute Flächen außerhalb bestehender Baustrukturen, die vom landeseigenen Bodenfonds für künftige gewerbliche Nutzungen verwaltet werden.

Hoteldorf in Seefeld als Negativbeispiel

Als konkretes Negativbeispiel nennt der WWF das Hoteldorf-Projekt „Seefeld Village“ in der Gemeinde Seefeld. Das Vorhaben entsteht auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern außerhalb des ursprünglichen Ortsgebiets. Laut WWF umfasst der Hotelteil des Projekts 485 Betten, hinzu kommen mehr als 100 Appartements. Geplant sind zudem mehrere Tiefgaragen, Geschäftslokale, Camping-Stellplätze und zusätzliche Wohngebäude.

Für die Umsetzung des Projekts mussten nach Angaben des WWF teilweise auch Waldflächen weichen. Die Organisation führt „Seefeld Village“ als Beispiel dafür an, wie großflächige Projekte außerhalb bestehender Siedlungsgrenzen entstehen können, wenn verbindliche landesweite Vorgaben fehlen.

Raumordnung und Bodenverbrauch als Dauerthema

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Raumordnung in Österreich bei den Bundesländern. Sie legen über Landesgesetze und Verordnungen fest, wo Siedlungs-, Gewerbe- oder Verkehrsflächen entstehen dürfen und welche Flächen von einer Bebauung ausgenommen bleiben. Instrumente wie Flächenwidmungspläne, örtliche Entwicklungskonzepte oder überörtliche Raumordnungsprogramme sollen dabei eine geordnete Entwicklung sicherstellen und konkurrierende Nutzungsinteressen – etwa zwischen Tourismus, Landwirtschaft, Naturschutz und Siedlungsbau – ausgleichen.

In Tirol kommt dabei der topografischen Situation besondere Bedeutung zu: Da ein Großteil der Landesfläche aus alpinem Gelände besteht, konzentriert sich die Bautätigkeit auf vergleichsweise wenige Tallagen. Das erhöht grundsätzlich den Nutzungsdruck auf verbliebene unbebaute Flächen in Tallagen und in der Nähe touristischer Zentren. Bodenschutz-Instrumente wie Siedlungsgrenzen, verbindliche Reduktionsziele für den Flächenverbrauch oder strengere Vorgaben für neue Betriebsgebiete gelten bundesländerübergreifend als mögliche Steuerungsmittel, um diesem Druck entgegenzuwirken.

Auch der sogenannte Bodenfonds, wie ihn das Land Tirol führt, ist ein in mehreren Bundesländern gebräuchliches Instrument: Damit verwaltete Flächen werden gezielt für künftige gewerbliche oder kommunale Nutzungen vorgehalten, anstatt sie dem freien Markt zu überlassen. Ziel solcher Fonds ist es üblicherweise, eine geordnete und bedarfsgerechte Flächenentwicklung zu ermöglichen. Gleichzeitig stehen derartige Flächenreser