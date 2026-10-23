Zeitumstellung am Sonntag: Uhren werden zurückgestellt – Experten raten zu Tageslicht nach dem Aufstehen

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren von 3.00 auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Damit gilt in Österreich wieder die Normalzeit. Zum Thema Zeitumstellung hat noe.ORF.at Menschen am Bauernmarkt in Klosterneuburg im Bezirk Tulln befragt.

Geteiltes Echo am Bauernmarkt in Klosterneuburg

Die Reaktionen auf die bevorstehende Zeitumstellung fielen unterschiedlich aus. Einige Befragte berichteten, dass sie Termine im Blick behalten und ihre Uhren händisch nachstellen müssten. Andere gaben hingegen an, die eine Stunde Unterschied kaum zu bemerken.

Auch bei der grundsätzlichen Einschätzung der Zeitumstellung gingen die Meinungen auseinander. Manche Befragte sprachen sich für die Sommerzeit aus, da es dadurch am Abend länger hell bleibt. Andere plädierten hingegen für eine dauerhafte Normalzeit.

Auswirkungen auf den Schlaf-Wach-Rhythmus

Schlafexpertin Melanie Pesendorfer weist darauf hin, dass die Zeitumstellung den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen kann. Die innere Uhr benötige einige Tage, bis sie sich an die veränderten Zeiten angepasst habe. Besonders Menschen, die ohnehin früh aufwachen, könnten die Umstellung im Herbst bemerken.

Laut Pesendorfer orientiert sich die innere Uhr besonders stark am Licht. Tageslicht sei dabei der wichtigste Zeitgeber für den menschlichen Organismus. Als besonders sensibel gegenüber der Umstellung nennt Pesendorfer kleine Kinder, ältere Menschen sowie Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter.

Die Schlafexpertin rät dazu, die zusätzliche Stunde in der Umstellungsnacht zum längeren Schlafen zu nutzen. Zudem empfiehlt sie, am Sonntag nach dem Aufstehen möglichst bald ins Freie zu gehen. Der Körper benötige in der Regel einige Tage, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen.

Unklare Zukunft der EU-weiten Zeitumstellung

Die Diskussion um ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung ist nicht neu. Bereits 2018 hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, die Umstellung abzuschaffen. Das Europäische Parlament stimmte 2019 für diesen Schritt. Eine Einigung der EU-Mitgliedstaaten darüber, ob künftig dauerhaft die Sommerzeit oder die Normalzeit gelten soll, steht jedoch weiterhin aus. Solange diese Frage ungeklärt bleibt, wird in Österreich weiterhin zweimal im Jahr umgestellt.

Tageslicht als zentraler Taktgeber des Körpers

Grundsätzlich wird der menschliche Schlaf-Wach-Rhythmus von einer inneren biologischen Uhr gesteuert, die sich an äußeren Reizen ausrichtet. Tageslicht gilt dabei als der stärkste Einflussfaktor, da es dem Körper signalisiert, wann Wach- und wann Ruhephasen beginnen sollen. Verändert sich der Zeitpunkt von Helligkeit und Dunkelheit, etwa durch eine Zeitumstellung, braucht dieses innere System eine gewisse Anpassungsphase.

Bei vergleichbaren Umstellungen zeigt sich häufig, dass manche Personengruppen empfindlicher reagieren als andere. Dazu zählen üblicherweise Menschen mit noch nicht vollständig ausgereiftem oder bereits veränderten biologischen Rhythmus, etwa kleine Kinder und ältere Menschen. Auch wer in wechselnden Schichten arbeitet, ist ohnehin stärker gefordert, den eigenen Schlafrhythmus an unterschiedliche Zeiten anzupassen, weshalb zusätzliche Verschiebungen wie die Zeitumstellung hier besonders spürbar sein können.

Die Umstellung von der Sommer- auf die Normalzeit im Herbst bringt im Vergleich zur Umstellung im Frühjahr grundsätzlich eine zusätzliche Stunde Schlaf mit sich, da die Uhren zurückgestellt werden. Dennoch kann sich auch diese Richtung der Umstellung auf den Rhythmus auswirken, etwa wenn Betroffene ohnehin früh erwachen und sich dadurch der gewohnte Tagesablauf verschiebt. Einfache Maßnahmen wie der gezielte Aufenthalt im Freien nach dem Aufstehen helfen dem Körper dabei, sich an den neuen Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit zu gewöhnen.