Zufriedenheit mit Gesundheitssystem in Österreich auf historischem Tiefstand gesunken

Die Zufriedenheit mit dem österreichischen Gesundheitssystem ist einer beim Austrian Health Forum in Bad Hofgastein vorgestellten Studie zufolge auf einen historischen Tiefststand gesunken. Waren vor den Jahren mit Corona-Politik noch 76 Prozent der Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem zufrieden, sind es mittlerweile nur noch gut 50 Prozent. Als zentrale Forderungen der Patienten nennt die Studie eine bessere Versorgung durch Fachärzte, kürzere Wartezeiten und schnellere Operationstermine.

Wartezeiten als zentrales Problem

Christoph Hörhan vom Veranstaltungsteam des Austrian Health Forum berichtet von vielen frustrierten und ungeduldigen Anrufen. Als größtes Problem nennt er die Wartezeiten im System. Gleichzeitig liege nach seinen Worten noch immer viel Geld brach, während der Kostendruck steige. Laut Hörhan könnten Patienten auch in anderen Bundesländern behandelt werden, viele wären dafür auch bereit, längere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. Die bessere Nutzung vorhandener Kapazitäten scheitere jedoch oft an der Finanzierung, da für sogenannte Gastpatienten vielfach entsprechende Abrechnungsregelungen fehlten.

Matthias Vavrovsky, Präsident der Salzburger Ärztekammer, fordert vor diesem Hintergrund transparente Wartelisten sowie einen einheitlichen Pfad über die Ressourcen in den einzelnen Bundesländern. Eine aktuelle Studie beschäftigt sich eigens mit dem Thema Wartezeiten im Gesundheitssystem.

Neue Angebote in Salzburg und österreichweite Reformpläne

Am Universitätsklinikum Salzburg soll im kommenden Jahr das neue Haus L eröffnet werden. Damit soll das tagesklinische Angebot ausgebaut werden, sodass Patienten häufiger noch am selben Tag nach Hause gehen können. Thomas Gamsjäger, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, kündigt an, dass künftig verstärkt auch bestimmte Spitalsbehandlungen wie Chemotherapien zu Hause möglich werden sollen. Er verweist darauf, dass solche Heimbehandlungen in Skandinavien, Spanien und Frankreich bereits verbreitet sind.

Österreichweit sind zudem 300 Primärversorgungszentren und 75 Facharztzentren vorgesehen. Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, erklärt, dass in diesen Zentren mehrere Fächer in einem Haus untergebracht werden könnten und lange Öffnungszeiten gelten sollen. Zum Vergleich verweist er auf Einzelpraxen, die pro Woche nur 20 oder 25 Stunden geöffnet sind. Huss räumt zugleich ein, dass man auf dem Land künftig den einen oder anderen Kilometer mehr fahren müsse. Viele der geplanten Veränderungen sollen den Angaben zufolge erst in den kommenden Jahren umgesetzt werden, manche davon erst in Jahrzehnten.

Reformdruck auf gewachsene Versorgungsstrukturen

Das österreichische Gesundheitssystem ist traditionell von einer Vielzahl kleinerer, oft einzeln geführter Arztpraxen geprägt. Diese Struktur hat sich historisch über Jahrzehnte entwickelt und bietet Patienten üblicherweise wohnortnahe Anlaufstellen, stößt bei begrenzten Öffnungszeiten und knappen Personalressourcen jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Primärversorgungszentren, in denen mehrere Ärztinnen und Ärzte sowie weiteres Gesundheitspersonal unter einem Dach zusammenarbeiten, gelten international vielfach als Antwort auf solche strukturellen Engpässe, da sie längere Öffnungszeiten und eine breitere fachliche Abdeckung ermöglichen können.

Auch der Ausbau tagesklinischer Angebote folgt einem allgemeinen Trend im Gesundheitswesen. Durch verbesserte medizinische Verfahren und schonendere Operationsmethoden lassen sich viele Eingriffe inzwischen ambulant oder mit kurzer Verweildauer durchführen, was Spitalsbetten entlastet und Behandlungswege verkürzen kann. Die Verlagerung bestimmter Therapien, etwa im onkologischen Bereich, in den häuslichen Rahmen erfordert allerdings eine entsprechende pflegerische und technische Infrastruktur sowie eine enge Abstimmung zwischen Kliniken und niedergelassenen Versorgungsstrukturen.

Grundsätzlich hängt die Verteilung von Behandlungskapazitäten über Bundesländergrenzen hinweg in Österreich von den jeweiligen Finanzierungs- und Abrechnungssystemen der Sozialversicherungsträger ab. Da Gesundheitsleistungen föderal organisiert sind, können freie Kapazitäten in einem Bundesland nicht ohne Weiteres von Patienten aus anderen Bundesländern genutzt werden, solange keine einheitlichen Regelungen für die Ver