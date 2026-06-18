Almauftrieb in Kärnten: Land übernimmt Versicherung für Bauern nach Konflikten mit Wanderern

Almauftrieb in Kärnten: Appell an Wanderer und Unterstützung für Almbauern

In Kärnten läuft derzeit der Auftrieb von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden auf rund 1.800 beweidete Almen. Wegen der anhaltenden Trockenheit erfolgt der Auftrieb heuer etwas später als üblich.

Mit etwa 42.000 Tieren sind Rinder die häufigsten Almtiere im Bundesland. Allein auf der Villacher Alpe am Dobratsch weiden 140 Rinder und 50 Pferde, die von 23 Auftreibern auf die Alm gebracht werden.

Begegnungen zwischen Wanderern und Weidetieren

Die Villacher Alpe zählt zu den meistbesuchten Almen Kärntens – im Sommer werden dort bis zu 120.000 Besucher gezählt. Hubert Köffler von der Agrargemeinschaft Dobratsch berichtet von Konfrontationen zwischen Wanderern und Rindern. In Osttirol kam es zuletzt zu einer tödlichen Kuhattacke.

Landwirtschaftskammer und Land Kärnten reagieren mit zusätzlichen Hinweistafeln auf den Almen. Almbauern erhalten zudem Unterstützung bei Haftungsfragen; die jährliche Versicherungsprämie wird übernommen. Die Kosten tragen Agrar- und Tourismusreferat gemeinsam. Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber und Agrar- und Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP) sind in die Maßnahmen eingebunden.