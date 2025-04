Alsergrund: Authentisches Italien in der „Trattoria Antica“

In der Trattoria Antica wird die italienische Tradition mit Leidenschaft und Hingabe gelebt. Das Restaurant hat sich insbesondere auf seine exquisiten Fischgerichte spezialisiert, die von den zahlreichen Stammgästen sehr geschätzt werden.

WIEN/ALSERGRUND. Inmitten der sich ständig verändernden Kulisse rund um das Althan Quartier am Julius-Tandler-Platz bleibt die Trattoria Antica, gelegen in der Althanstraße 15, ein beständiger Anker. Seit fast einem Jahrzehnt bietet dieses familiengeführte italienische Restaurant authentische Küche, die sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht, die den Geschmack Italiens erleben möchten.

Der Schwerpunkt der Speisekarte liegt nicht nur bei klassischen Gerichte wie Pizza und Pasta, sondern vor allem bei frischem Fisch, der täglich angeliefert wird. Inhaber Dhruba Paudel legt großen Wert auf Qualität und Nahrungsmittel, die frisch zubereitet werden. Besonders beliebt sind die selbstgemachte Pasta sowie die vielfältigen Ravioli, die in verschiedenen saisonalen Saucen angeboten werden. „Essen sollte nicht nur sättigen, es sollte auch eine Freude sein und Erinnerungen wecken,“ erläutert Paudel.

Gegen den Trend der Neapolitanischen Pizza

In der Trattoria Antica wird bewusst ein klares Statement gesetzt: Während viele italienische Restaurants auf neapolitanische Pizza setzen, bleibt man hier der traditionellen, klassischen Zubereitung treu. Diese Pizza steht für eine knusprige Kruste und qualitativ hochwertige Zutaten. Für die Arbeiter in der Umgebung ist auch das tägliche Mittagsmenü von großer Bedeutung: Ab einem Preis von 9,90 Euro gibt es von Montag bis Freitag zwischen 11 und 14:30 Uhr eine wechselnde Suppe sowie ein Hauptgericht. Am Tag unseres Besuchs wurde eine aromatische Tomatensuppe zusammen mit einem herzhaften Thunfischsalat angeboten.

Auch in der Weinauswahl bleibt Paudel seinen Prinzipien treu: Nur der Veltliner und der Zweigelt stammen aus Österreich; die meisten Weine und Zutaten kommen direkt aus Italien. Im Sommer kann man die erlesenen Weine und Gerichte im gemütlichen Schanigarten mit Platz für 45 Personen genießen. Stammgäste schätzen diese entspannte Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Für private Feiern oder Veranstaltungen bietet das Lokal zudem einen separaten Partyraum, der Platz für etwa 40 Gäste bietet, erläutert Paudel.

Die Türen der Trattoria Antica in der Althanstraße 15 sind täglich, außer dienstags, von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie bitte www.trattoria-antica.at.

Das könnte dich auch interessieren:

Bauernmarkt Markta schließt bald beide Filialen in Wien

Warum die Wahl im Swing-State Alsergrund besonders spannend wird

Neue „Steine der Erinnerung“ erinnern an Nazi-Gräueltaten