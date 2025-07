Alsergrund: Den Bezirk durch die Linse der Analogfotografie entdecken

Entdecken Sie den Bezirk Alsergrund auf eine kreative Art: Am Samstag, den 26. Juli, lädt der beliebte Grätzl-Fotowalk dazu ein, den 9. Bezirk durch die Linse analoger Kameras neu zu erfahren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine kostenlose Kamera, Filmrollen und die Entwicklung ihrer Bilder zu nutzen und einen exklusiven Einblick in die Dunkelkammer zu gewinnen.

WIEN/ALSERGRUND. Nach zwei erfolgreichen Jahren geht dieser analoge Fotowalk in die nächste Runde. Am Samstag, den 26. Juli, sind alle Fotografiebegeisterten herzlich eingeladen, beim gemeinsamen Spaziergang am Alsergrund den Bezirk zu erkunden. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der City-Bike-Station nahe der Friedensbrücke.

Diese spannende Route führt durch zahlreiche interessante Orte im 9. Bezirk. Dabei erhalten die Teilnehmer nicht nur faszinierende Einblicke in die Geschichte und Kultur des Alsergrunds, sondern auch wertvolle Tipps zur analogen Fotografie. Es ist möglich, an der Veranstaltung mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone teilzunehmen, doch der Schwerpunkt liegt auf der Verwendung analoger Technik, die ein einzigartiges Erlebnis bietet.

Ein Besuch in der Dunkelkammer

Die analogen Kameras sowie die Filme werden den Teilnehmenden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch die Entwicklung der Fotos wird ohne zusätzliche Kosten übernommen. Für diejenigen, die mehr über den Prozess lernen möchten, gibt es die Gelegenheit, den Profis bei der Fotoentwicklung in der hauseigenen Dunkelkammer über die Schulter zu schauen.

Die Veranstaltung wird von der Bezirksvorstehung Alsergrund und der Kulturkommission unterstützt, was den gemeinnützigen Charakter unterstreicht. Da die Kapazitäten begrenzt sind, wird um eine frühzeitige Anmeldung unter www.zigutamve-photography.at/graetzelwalk gebeten.

Weitere Themen:

Der Bezirk Alsergrund profitiert von neuen sozialen Initiativen, darunter eine Skate-Anlage für Jugendliche.

Gesundheitsbewusstsein wird gefördert durch lokale Anbieter wie Superfood Deli, die gesunde Lebensmittel bieten.

Im Alsergrund zeichnet sich eine neue Wohnpolitik ab, die Herausforderungen für Mieter mit sich bringt, welche mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten konfrontiert sind.