Alsergrund: Figurenfestival lädt zum aktiven Mitwirken im Schubert Theater ein

Das Figurenfestival im Schubert Theater: Eine Feier der Puppen und Performances vom 15. bis 25. März

WIEN/ALSERGRUND. Vom 15. bis 25. März wird das Alsergrunder Schubert Theater zum Schauplatz eines faszinierenden Festivals, das sich rund um den internationalen Tag der Puppe am 21. März entfaltet. Unter dem Motto „Lebendige Figuren“ werden zahlreiche Workshops, Aufführungen und interaktive Events für Klein und Groß geboten.

In diesem Jahr richtet sich der Fokus des Festivals auf die kulturelle Identität Österreichs. Geplant sind verschiedene Veranstaltungen, die sich mit bedeutenden historischen Themen befassen. Ein Highlight des Programms ist die letzte Inszenierung der bemerkenswerten Habsburger-Trilogie, die die altehrwürdige Dynastie und ihre Einflüsse auf die österreichische Kultur tiefgründig betrachtet. Zudem wird die Performance „Ur-Venus“ vorgeführt – eine kreative Darbietung, die die verschiedenen Facetten der Weiblichkeit thematisiert. Das Kurz-Objekttheater „Monolog eines Punschkrapfens“ bringt humorvolle Einblicke in die österreichische Gastronomie und Tradition.

Interaktive Workshops für jeden Geschmack

Ein besonders ansprechender Bestandteil des Festivals sind die zahlreichen Workshops, die sich an Puppenliebhaber aller Altersgruppen richten. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigenen Figuren zum Leben zu erwecken und die Kunst des Puppenspiels zu erlernen. Die Workshops sind nicht nur lehrreich, sondern fördern auch die Kreativität und das künstlerische Ausdrucksvermögen der Teilnehmer. Unter Anleitung erfahrener Puppenspieler können Interessierte die Tricks und Techniken des Puppentheaters ausprobieren und erleben, wie eine Puppe zum Leben erweckt wird.

Die Workshops bieten eine praktische Einführung in die Welt der Puppenkunst.

Das Festival startet am Samstag, den 15. März, und am Sonntag, den 16. März, jeweils um 10 Uhr mit dem Workshop „Magie der Puppen“ (Preis: 190 Euro). Dies ist die Gelegenheit für alle, die sich für Puppentheater begeistern und dieses Handwerk erlernen möchten. Am Freitag, den 21. März, steht die Uraufführung „Habsburger: A Trauerspü’“ (Preise ab 26 Euro) auf dem Programm und verspricht ein unvergessliches kulturelles Erlebnis. Das vollständige Programm sowie Informationen über Reservierungsmöglichkeiten sind online verfügbar unter schuberttheater.at.

Weiterführende interessante Themen:

Im „Stomach en Detail“ konzentriert man sich auf das Wesentliche, während der neue Julius-Tandler-Platz auf seine offizielle Eröffnung wartet.