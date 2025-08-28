Alsergrund: Hebammenzentrum bietet umfassende Unterstützung für Mütter in jeder Lebenssituation

Von der Schwangerschaft über die Geburt und darüber hinaus: das Hebammenzentrum unterstützt Mütter und Familien. MeinBezirk war vor Ort und hat mit den Zuständigen gesprochen.



WIEN/ALSERGRUND. Mitten am Alsergrund (Lazarettgasse 8) hat sich das Hebammenzentrum – „Verein freier Hebammen“ – als zentrale, außerklinische Anlaufstelle für Schwangerschaft, Geburt sowie die Zeit davor und danach etabliert.

In den letzten 35 Jahren ist der Verein auf über 40 Hebammen angewachsen, die nicht nur Unterstützung bieten, sondern auch eine entscheidende Rolle beim Erhalt des Zentrums spielen. „Wir finanzieren uns unter anderem über die Mitgliedsbeiträge unserer Hebammen“, erklärt Geschäftsführerin Kyra Caruso. Diese finanziellen Mittel sind besonders wichtig in Zeiten von Bundesförderkürzungen, die die Arbeit des Zentrums stark belasten.

Das Zentrum stellt den Hebammen dafür Räumlichkeiten für ihre Kurse zur Verfügung und vermittelt diese an werdende Mütter. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betreuung, die über rein medizinische Aspekte hinausgeht. Neben freien Beratungen zu Schwangerschaft, Geburt, Stillen und Kinderpflege bietet das Zentrum eine Vielzahl von kostenpflichtigen Kursen an. Dazu zählen Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsgymnastik, Yoga und Rückbildungskurse. Der Verein verfolgt das Ziel, diese Angebote kostengünstig zu halten, um einen niedrigen Zugang für alle Familien zu gewährleisten.

Interdisziplinäres Team

Das Hebammenzentrum arbeitet eng mit einem interdisziplinären Team aus Sozialarbeitern, Ärzten, Psychologen, Frühförderern und anderen Fachkräften zusammen. Dieses Team bietet Frauen und Familien eine umfassende Betreuung, die erheblich von der üblichen medizinischen Versorgung in Krankenhäusern abweicht. Diese integrative Betreuung ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit des Zentrums.

Hausgeburten im Fokus

Eine der besonderen Dienstleistungen des Hebammenzentrums ist die Unterstützung von Hausgeburten. Hierbei wird Schwangerschaft nicht als Krankheit betrachtet, sondern als natürliche Lebensphase. Frauen wird die Wahl gelassen, wo sie ihr Kind zur Welt bringen möchten, solange keine medizinischen Risiken bestehen. Ein eigens entwickelter Leitfaden für die außerklinische Arbeit zielt darauf ab, das Vertrauen von Kliniken zu stärken. Das Zentrum engagiert sich zudem für sozial benachteiligte Gruppen, insbesondere geflüchtete Frauen, und bietet ihnen kostenlose Beratungen und Unterstützung an.

Das Hebammenzentrum ist auch als Ausbildungsstätte für Hebammenstudentinnen der Hochschule Campus aktiv. Es spielt eine bedeutende Rolle in der Förderung von Themen wie Gewaltprävention in der Geburtshilfe und ist ein wichtiger Partner in Netzwerken wie den „Frühen Hilfen“. Ergänzend dazu bietet das Zentrum Fortbildungen zu Themen wie Wochenbettbetreuung und Gewaltschutz sowie neutrale Beratungen zum Schwangerschaftsabbruch an.

