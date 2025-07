Alsergrund: Renommierter Hotelbetriebs „Strudlhof“ in die Insolvenz geraten

Die Wiener Hotelbranche erleidet einen weiteren Rückschlag. Das traditionsreiche Hotel „Strudlhof“, das seit über 50 Jahren in Betrieb ist, hat kürzlich Insolvenz angemeldet. Die genauen Auswirkungen auf die Zukunft des Hauses sind derzeit ungewiss.

WIEN/ALSERGRUND. In den letzten Monaten mussten bereits zahlreiche Restaurants in der Umgebung Konkurs anmelden, und jetzt hat es auch ein Hotel getroffen: Über die L7 GmbH, die das Hotel „Strudlhof“ in der Pasteurgasse 1 betreibt, wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Diese Information stammt aus einer Mitteilung des Österreichischen Verbandes Creditreform.

Die Hauptgründe für die finanzielle Schieflage sind die anhaltenden wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die die Branche stark getroffen haben. Hinzu kommt die Kündigung des Pachtvertrags durch die Verpächterin, die sich als entscheidender Faktor herausgestellt hat. Trotz positiver Betriebsergebnisse in der Gegenwart konnte die rechnerische Überschuldung nicht mehr abgebaut werden. Experten sehen darin jedoch auch die vulnerablen Stellen in der Hotellerie: Ein Überangebot an Zimmern und sinkende Gästezahlen tragen zur Unsicherheit bei.

Elf Mitarbeiter betroffen

Die Insolvenz betrifft elf Angestellte sowie rund 30 Gläubiger, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 550.000 Euro geschätzt werden. Eine Sanierung des Unternehmens ist nicht in Sicht. Allerdings wird eine letztmalige Fortführung des Hotelbetriebs bis zum Ablauf des Pachtvertrags erwartet, um mögliche Verluste für die Gläubiger zu minimieren.

Gläubiger haben bis zum 13. August Zeit, ihre Forderungen über Creditreform anzumelden. Die wesentliche Berichts- und Prüfungssitzung des Verfahrens ist für den 27. August terminiert.

Eine Historie voller Ereignisse

Das Hotel hat eine bewegte Geschichte. An dieser Stelle wurde 1690 der Strudelhof von Peter von Strudel erbaut und nach mehreren Umbauten und Besitzerwechseln 1795 und 1873 abgerissen. An dessen Stelle entstand ein neoklassizistisches Palais, das bis heute als Palais Strudelhof bekannt ist (Strudlhofgasse 10). 1975 wurde in der Pasteurgasse 1 das heutige Hotel eröffnet, welches das Palais als Konferenz- und Veranstaltungsfläche nutzt. Zwischen 1999 und 2001 wurde das Areal umgebaut, nachdem es zuvor als Botschaft von Katar diente.

Das Palais ist auch ein Ort historischer Ereignisse: Hier wurde nach der Ermordung des österreich-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand das Ultimatum an Serbien unterzeichnet, das den Ersten Weltkrieg auslöste.

Das Hotel gehört zur L7 GmbH, geleitet von Dmitry Leonovich, dessen ehemaliger Eigentümer Andrey Metelskiy, eng verbunden war mit Vladimir Putin. Leonovich übernahm das Hotel 2019 in einem Paket-Ankauf. Das Palais hingegen wurde 2024 für 23,2 Millionen Euro verkauft. Der Käufer ist die Gikla Immobilien 1 GmbH, die zur G & K Privatstiftung der Familien Fronius und Strauß gehört, welche auch im Bereich der Photovoltaik tätig ist.

