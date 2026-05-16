Altach schließt Bundesliga mit Triumph ab, Ried tritt ins Europacup-Play-off ein

Altach beendet Bundesliga-Saison mit Sieg, Ried im Europacup-Play-off

Der SCR Altach hat die Saison 2025/26 in der Fußball-Bundesliga mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Ried abgeschlossen. Trotz des Erfolgs verpasste Altach das Europacup-Play-off und hat keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der Conference League.

Ried bleibt dagegen im Rennen um einen internationalen Startplatz und trifft im Semifinale des Europacup-Play-offs auf den Wolfsberger AC (WAC). Rund 4.700 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion Schnabelholz.

Altach siegt dank zweier Elfmeter

Altach, das zuvor sechs Pflichtspiele in Folge ohne vollen Erfolg geblieben war, sicherte sich gegen Ried drei Punkte durch zwei verwertete Strafstöße. Patrick Greil erzielte in der 45.+6 Minute per Elfmeter das 1:0, nachdem Schiedsrichter Markus Greinecker ein Handspiel von Oliver Steurer im Rieder Strafraum geahndet hatte. Greil traf gegen Ried-Tormann Andreas Leitner und verbuchte damit sein zwölftes Tor in dieser Ligasaison.

In der zweiten Halbzeit parierte Leitner zunächst einen Schuss von Demaku auf das kurze Eck. Ried-Trainer Maximilian Senft brachte nach der Pause unter anderem Antonio van Wyk und Stürmer Kingstone Mutwandwa, später folgten auch Nikki Havenaar und Nicolas Bajlicz. Ab der 68. Minute spielte Ried nach einer Gelb-Roten Karte für Martin Rasner in Unterzahl; Rasner hatte seine zweite Gelbe Karte erhalten und musste vom Platz.

Fünf Minuten nach der Gelb-Roten Karte entschied der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter für Altach. Beim zweiten Strafstoß hatte Christopher Wernitznig im eigenen Strafraum seinen Oberarm im Spiel. Yann Massombo verwandelte in der 75. Minute zum 2:0 gegen Andreas Leitner. Zuvor war ein Tor von Wernitznig in der 34. Minute nach VAR-Entscheidung aberkannt worden, weil er dabei seinen rechten Oberarm benutzt hatte.

Ausgangslage und weitere Entscheidungen

Altach-Trainer Ognjen Zaric hatte die Herangehensweise vor dem Spiel im Sky-Interview als „all-in mit der besten Mannschaft“ beschrieben. Ried-Trainer Maximilian Senft setzte hingegen einen Großteil seiner Stammspieler auf die Bank und schonte Kräfte für das anstehende Play-off. Die Rieder Mannschaft lief zudem mit Trauerflor auf, nachdem Ex-Trainer Alfred Tatar verstorben war.

Altach schloss die Qualifikationsgruppe auf dem dritten Platz ab. Für den Vorarlberger Klub ist die Saison nach dem 2:0-Heimsieg beendet. Ried bestreitet am Dienstag mit Heimvorteil das Semifinale des Europacup-Play-offs gegen den WAC. Die Wolfsberger hatten sich durch einen Sieg gegen die WSG Tirol für dieses Semifinale qualifiziert.

Abstieg und Aufstieg fixiert

Blau-Weiß Linz steht als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Linzer verloren in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe zu Hause mit 0:3 gegen den GAK und schlossen die Saison als Letzter ab.

Austria Lustenau wurde bereits am Donnerstag als Aufsteiger aus der 2. Liga in die Bundesliga fixiert. In der kommenden Saison werden damit mit dem SCR Altach und Austria Lustenau zwei Vorarlberger Vereine in der Bundesliga vertreten sein.