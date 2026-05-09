Altach trotzt GAK und Regen: Mit 2:2-Unentschieden den Fußball-Bundesliga-Klassenerhalt fixiert

Altach fixiert Klassenerhalt mit 2:2 beim GAK

Der SCR Altach hat mit einem 2:2 beim GAK den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Vorarlberger stehen damit auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse.

Die Partie in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga wurde bei starkem Regen in Graz-Liebenau ausgetragen und endete nach einer 2:0-Führung der Gäste unentschieden. Es handelte sich um die vorletzte Runde der Qualifikationsgruppe.

Vor 7.221 Zuschauern brachte Patrick Greil Altach in der 37. Minute in Führung. Nach einer früheren Großchance in der 14. Minute, als er aus etwa elf Metern an GAK-Tormann Franz Stolz scheiterte, traf er per Distanzschuss via Unterlatte ins lange Kreuzeck zum 1:0. Es war sein elftes Saisontor, Greil war nach einer Wadenverletzung in die Startelf zurückgekehrt.

Der tief aufgeweichte Rasen erschwerte das Spiel, der Ball blieb durch stehendes Wasser oft liegen. Für den GAK prüfte Ramiz Harakate in der 20. Minute Altach-Tormann Dejan Stojanovic mit einem Distanzschuss, in der 27. Minute parierte Stojanovic einen direkten Freistoß von Mark Grosse. Der Pausenstand lautete 1:0 für Altach.

Der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit verzögerte sich um mehr als 15 Minuten, weil es technische Probleme am Headset von Schiedsrichter Isa Simsek gab. Trainer des Cupfinalisten aus Vorarlberg ist Ognjen Zaric. In der 59. Minute erhöhte der Ex-Sturm-Spieler Vesel Demaku mit einem Distanzschuss aus etwa 25 Metern ins linke Eck auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einer Szene, in der der heranstürmende Harakate am Strafraumeck von Stojanovic zu Boden gebracht wurde, wobei der Altach-Tormann auch den Ball traf. Nach Eingriff des VAR entschied Schiedsrichter Simsek gegen einen Elfmeter für den GAK. Zu diesem Zeitpunkt hätte der GAK drei Tore benötigt, um den Klassenerhalt vorzeitig zu fixieren.

Altach vergab in der Schlussphase weitere Möglichkeiten: Yann Massombo hatte in der 78. und 84. Minute zwei gute Chancen. Der GAK kam durch eingewechselte Spieler noch zurück: Joker Daniel Maderner verkürzte in der 87. Minute mit einem platzierten Schuss in die Ecke, in der 98. Minute traf Joker Murat Satin zum 2:2-Endstand. Der vom GAK erreichte Punkt wird als zu wenig bewertet.