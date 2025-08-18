Altstadtkriterium 2025: Graz strebt Rückkehr zur Kriteriumsstadt an

In weniger als zwei Wochen verwandelt sich die Grazer Innenstadt in eine aufregende Rennstrecke, wenn das Altstadtkriterium sein Comeback feiert – und dies mit einem frischen Konzept. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und einem Start steht nichts im Wege. Langfristig soll Graz erneut als „Kriteriumsstadt“ etabliert werden.

Das Comeback des Altstadtkriteriums

GRAZ/STEIERMARK. Am Samstag, dem 30. August 2025, plant das Grazer Altstadtkriterium nach einer zweijährigen Pause sein Comeback, und das mit einem neu gestalteten Konzept. In diesem Jahr treten nicht die Stars der Tour de France an, sondern die besten Radfahrer:innen Österreichs. Das Kriterium ist erstmals Teil der heimischen Radliga, der Road Cycling League Austria. „Das Altstadtkriterium liegt mir seit 40 Jahren am Herzen“, so Gerald Pototschnig, Präsident des steirischen Radsportverbands, und zeigt sich darüber erfreut, dass das Rennen wieder stattfinden kann.

Strecke und Rückkehr zu den Wurzeln

Das ursprüngliche, 980 Meter lange Rennen wird wieder auf der traditionellen Strecke über den Burgring, Opernring, Oper Graz, Burggasse, Tummelplatz, Bürgergasse, Hofgasse und Burgtor ausgetragen. Pototschnig betont: „Wir wollen zurück zu den Ursprüngen und eine Plattform für den heimischen Radsport bieten.“ Trotz finanzieller Herausforderungen in der heutigen Radfahrlandschaft blickt die Organisation optimistisch in die Zukunft.

Gleichstellung im Rennsport

Eine bemerkenswerte Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung eines Frauenrennens. Während 2022 Frauen lediglich in den Nachwuchsklassen starteten, werden sie heuer gleichwertig zum Männerrennen antreten. Zudem erhalten die Gewinner:innen beider Wettbewerbe einen identischen Preispool, inklusive eines Grazer Pflastersteins als besondere Auszeichnung. Pototschnig äußert sich optimistisch über das bevorstehende Rennen, das spannende Kämpfe um wichtige Punkte in der Austrian Cycling League verspricht. Das Grazer Kriterium ist das fünfte von insgesamt sechs Rennen dieser Wertung, und die besten Plätze zur Verfolgung können traditionell an den Schlüsselstellen am Anstieg in der Bürgergasse und im Start-/Zielbereich gefunden werden.

Zukunft des Altstadtkriteriums

Ein langfristiges Ziel besteht darin, das Altstadtkriterium als festen Bestandteil des Grazer Sportkalenders zu etablieren. Für 2026 besteht bereits ein Vertrag zur Durchführung eines weiteren Rennens in der Road Cycling League Austria. Ob das Kriterium in Zukunft fortbesteht, hängt entscheidend vom Zuschaueraufkommen ab. Pototschnig merkt an: „Graz war schon immer eine Kriteriumsstadt.“

