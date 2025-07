Am 2. August: Sonderführung im Vincke-Steinbruch zu Nachfalter-Themen

Am 2. August Sonderführung im Vincke-Steinbruch: Begegnung mit Nachfaltern Redaktion Andreas Strick Naturfreunde aufgepasst: Am 2. August gibt es eine einzigartige Gelegenheit, die faszinierende Welt der Nachtfalter im Vincke-Steinbruch zu entdecken. Die Veranstaltung wird von der Abteilung für Grünraum und Gewässer organisiert und ist kostenlos. GRAZ/GÖSTING. Diese Sonderführung startet am Samstag, den 2. August, ab 20:30 Uhr unter dem Motto „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“. Der renommierte Experte Alexander Weihs wird mit Speziallampen die Nachtfalter anlocken und den Teilnehmern faszinierende Einblicke in deren Lebensweise geben. Siehe auch Karo Kauer, die Influencerin, besucht den Murpark am 31. Juli – Superstore-Event! Auf Tuchfühlung mit der Natur Treffpunkt zur Führung ist am Karolinenweg 11. Die Teilnahme ist kostenlos. Darüber hinaus sind weitere „(Ver-)Führungen“ bis einschließlich November jeweils am zweiten Mittwoch des Monats geplant, wobei der Start um 16 Uhr erfolgt. Diese Führungen bieten Rundgänge durch sowohl lebens- als auch sehenswerte Naturräume und beleuchten die Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten, die in diesen Gebieten ein Zuhause finden. Daten zur Veranstaltung: Datum: 2. August 2025

2. August 2025 Uhrzeit: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Treffpunkt: Karolinenweg 11, Graz

Karolinenweg 11, Graz Teilnahmegebühr: Kostenlos

The article discusses an upcoming special tour on August 2, 2025, at the Vincke Quarry in Graz, focusing on nocturnal moths, specifically underserved species known as „Nachfalter“. This event promises to provide attendees with unique insights into the lives of these creatures, guided by expert Alexander Weihs, using specialized lighting techniques to attract the moths. The tour is part of a broader series offering monthly nature exploration opportunities in various natural habitats around Graz. Participation is free, encouraging community engagement and appreciation of local biodiversity and conservation efforts.







