Am 30. April fand das Maibaumfest am neu gestalteten Enkplatz in Simmering statt.

Am 30. April 2025 fand auf dem Enkplatz in Simmering das traditionelle Maibaumfest statt, organisiert vom Verein VolXFest. Ab 15:00 Uhr begann das bunte Programm mit einem „Soft Opening“, gefolgt von Musik, Kinderschminken und lustigen Spielen für die Kleinsten. Die Blasmusik der Wiener Netze sorgte für den traditionellen Klangrahmen, begleitet von festlichen Ansprachen durch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, Pfarrer Jan Sorotka, CR, und den Veranstaltern des VolXFests.

Ein besonderer Höhepunkt war – neben dem Bieranstich – das feierliche Aufstellen des Maibaums. Der Simmeringer Maibaum besteht aus zwei Stämmen – ein in Wien einzigartiges Symbol für Zusammenhalt und Stärke. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betonte: „Das Maibaumfest ist jedes Jahr ein wunderbarer Beweis für den Zusammenhalt in unserem Bezirk. Ich danke dem Verein VolXFest herzlich für die großartige Organisation und freue mich sehr, dass so viele Menschen mitgefeiert haben.“

Im Anschluss sorgte die Band Sound of Joy für ausgelassene Stimmung bis in den Abend hinein. Mit Bier, Musik und einem liebevoll gestalteten Rahmenprogramm wurde das Maibaumfest zu einem echten Höhepunkt im Simmeringer Veranstaltungskalender. Ein Fest, das Tradition, Lebensfreude und Wiener Besonderheiten auf gelungene Weise vereinte – und bereits Vorfreude auf das nächste Jahr weckt.

Das Maibaumfest in Simmering ist ein fester Bestandteil der Wiener Traditionen und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Solche Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und bewahren kulturelles Erbe. Für weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen und Festen in Wien empfiehlt es sich, die offiziellen Webseiten der Stadt oder lokale Veranstaltungskalender zu konsultieren.







