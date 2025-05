Am 4. Juni: Drittes Steirisches Demenzforum im Congress Graz

Das Thema Demenz wird im Rahmen des dritten steirischen Demenzforums im Grazer Congress am 4. Juni näher beleuchtet. Es erwarten Sie ein Vortrag, eine Podiumsdiskussion sowie Workshops, die den Austausch fördern. GRAZ. Das dritte steirische Demenzforum findet am 4. Juni im Congress Graz statt und wird vom Netzwerk Demenz Steiermark organisiert. Unter dem Motto „Mensch sein – Mensch bleiben“ bietet die Veranstaltung von 9 bis 16 Uhr Betroffenen, Fachkräften, Angehörigen und Interessierten die Gelegenheit, sich über verschiedene Aspekte der Demenz zu informieren und auszutauschen. Siehe auch Ende nach 16 Jahren: Schwentner sagt Grazers CityRadeln ab Vortrag, Workshops, Ausstellung Der Vortrag von Giovanni Maio, einem der renommiertesten Medizinethiker im deutschsprachigen Raum, wird sich auf das Thema „Demenz, Ethik und Gesundheitswesen in einer älter werdenden Gesellschaft“ konzentrieren. Maio wird wichtige Perspektiven und Herausforderungen diskutieren, die mit der kontinuierlich steigenden Lebenserwartung und der damit verbundenen Zunahme von Demenz-Diagnosen einhergehen. Neben dem Vortrag erwartet die Teilnehmer eine Podiumsdiskussion mit Betroffenen, eine digitale Fotoausstellung sowie verschiedene Workshops, die explizit auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen. Das vollständige Programm und weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Website von Demenz Steiermark zu finden. Siehe auch Suchtgefahr: Tägliche Streaming-Tipps von MeinBezirk für Serienliebhaber Das könnte Sie auch interessieren: Andreas Jaklitsch wird neuer Geschäftsführer der GGZ. So ändert sich die Ausbildung für Volksschullehrer. Zentrum für Kunst- und Kulturrecht öffnet mit Graffiti-Diskussion.

