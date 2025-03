Am 8. März: Große Demonstration zum Internationalen Frauentag in Wien

Zum Internationalen Frauentag am 8. März lädt der Österreichische Frauenring zur Kundgebung in Wien ein. Diesjährig wird der Fokus auf die Hoffnung und Erwartungen an die neu gebildete Bundesregierung gelegt, die am vergangenen Montag ihr Amt angetreten hat. WIEN/NEUBAU. Der Österreichische Frauenring ruft anlässlich des Internationalen Frauentags zu einer Kundgebung auf dem Platz der Menschenrechte in Wien auf. Unter dem Motto „Wie schaffen wir eine bessere Zukunft für Frauen?“ werden zahlreiche Vertreterinnen aus verschiedenen Mitgliedsorganisationen sowie der politischen Parteien zu Wort kommen. Die Veranstaltung soll ab 10 Uhr stattfinden und die Bedeutung der Gleichstellung sowie der Rechte der Frauen in den Vordergrund stellen. Siehe auch Eröffnung des Mordprozesses in Wien: Fall der zerstückelten Leiche aus dem Marchfeldkanal Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, äußerte sich optimistisch über die politische Lage: „Mit der neuen Regierung in Österreich verbinden wir große Hoffnungen in Bezug auf eine fortschrittliche und feministische Frauenpolitik. Es ist Zeit, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Lebensrealitäten von Frauen zu verbessern“, so Frieben. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein Frauenanliegen, sondern betrifft die gesamte Gesellschaft und ist entscheidend für ein gerechtes und erfolgreiches Zusammenleben. Vielfältige Rednerinnen und Themen Die Kundgebung wird von einer Vielzahl politischer Rednerinnen bereichert, die ihre Perspektiven und Anliegen zu Frauenfragen darlegen. Zu den erwarteten Sprecherinnen gehören: Sibel Ada (The:Sorority, stv. Vorsitzende Österreichischer Frauenring)

Elisabeth Cinatl (Verein Wendepunkt, stv. Vorsitzende Österreichischer Frauenring)

Ruth Manninger (SPÖ-Frauen)

Viktoria Zischka (Club Alpha)

Heidi Ambrosch (KPÖ-Frauen)

Viktoria Spielmann (Die Grünen)

Andrea Czak (FEM.A)

Tanja Wehsely (Volkshilfe Wien)

Isabella Farkasch (Frau im Fokus) Der Internationale Frauentag, der seit 1911 begangen wird, erinnert an die Errungenschaften der Frauenbewegung und thematisiert aktuelle Ungleichheiten. In vielen Ländern finden an diesem Tag Proteste, Diskussionen und Veranstaltungen statt, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, vor denen Frauen stehen, während gleichzeitig Fortschritte in der Gleichstellung gefordert werden. Details zur Kundgebung in Wien zum Internationalen Frauentag Ort: 1070 Wien, Platz der Menschenrechte

Zeit: 8. März 2025, 10 Uhr

