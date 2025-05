Am Bahnhof Meidling: Jugendliche attackieren 16-Jährigen aus Rache

Am Donnerstag mussten sich vier Jugendliche vor einem Wiener Gericht verantworten. Sie stehen im Verdacht, einen 16-Jährigen bedroht und teilweise verprügelt zu haben, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass dieser ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt habe. Diese Selbstjustiz wurde von den Angeklagten als eine Art Vergeltungsakt angesehen.

WIEN. Vor dem Wiener Landesgericht mussten sich am Donnerstagmorgen vier junge Männer, von denen einige minderjährig sind, wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten. Der Fall dreht sich um einen mutmaßlichen Übergriff auf ein 11-jähriges Mädchen, das in einer Beziehung mit einem damals 15-jährigen Jungen stand. Anstatt die Behörden zu informieren, haben die Angeklagten versucht, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Sie lockten das Opfer in eine Gasse, wo sie ihm körperlich zusetzten.

Vor Gericht wurden die Angeklagten zu bedingten Haftstrafen von vier bis sechs Monaten verurteilt. Die Richterin betonte, dass Selbstjustiz in Österreich unverhältnismäßig ist und keinen Platz hat: „Ich hoffe, dass alle Beteiligten sich der Konsequenzen ihrer Taten bewusst sind.“

In die Falle gelockt

Am 3. Februar des vergangenen Jahres vereinbarte ein Mittäter, S., ein Treffen beim Bahnhof Meidling mit dem späteren Opfer. Während sie in Richtung Wilhelmstraße gingen, wurden sie plötzlich von mehreren Jugendlichen verfolgt, darunter auch die drei Mitangeklagten. Das Opfer, mittlerweile 17 Jahre alt, schilderte als Zeuge, dass S. ihn in die Falle gelockt habe, was von diesem jedoch bestritten wurde. Der Zeugenaussage folgend, wurde der 16-Jährige beim Gespräch über die angebliche Vergewaltigung überrascht und erhielt gleich einen Tritt. „Und dann ist es schon eskaliert“, so einer der Angeklagten.

Der 16-Jährige versuchte daraufhin, sich zu entfernen, wurde jedoch zu Boden geworfen und erhielt von mehreren Tätern Tritte. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten und im Gericht gezeigt, wo zu sehen ist, wie ein am Boden liegendes Opfer von mehreren Personen getreten wird, während eine der Personen lacht. Nach einigen Minuten konnte das Opfer schließlich aufstehen und zum Bahnhof zurückkehren, wo er von einer Gruppe junger Männer unterstützt und die Polizei verständigt wurde.

Beziehung mit einer Elfjährigen

Die anderen drei Angeklagten, die beim Vorfall anwesend waren, gaben an, die Situation sei nicht geplant gewesen und sie hätten S. nicht gekannt. Sie führten an, dass ihre Beweggründe im Vorfall mit der Vergewaltigung lagen. Der 16-Jährige habe, so die Jugendbande, eine Beziehung mit dem elfjährigen Mädchen geführt und sie missbraucht. Ein Verfahren diesbezüglich war bereits im Gange, wie im Bericht des Gerichts erläutert wurde. Das Opfer, das nun als mutmaßlicher Täter gilt, gestand ein, in einer Beziehung zu dem Mädchen gewesen zu sein.

Zusätzlich gab es Berichte über Drohungen und Nötigungen, die einige Zeit nach dem Vorfall stattfanden. Zwei Wochen später kontaktierte das Opfer S. und forderte ihn zu einem „Eins-gegen-Eins“-Kampf auf. Laut seiner Aussage machte S. jedoch auch Drohungen, in denen er davon sprach, ein brennendes Papier unter der Tür des Opfers durchzuschieben. S. gestand, diese Drohung ausgesprochen zu haben.

Vor der Urteilsverkündung entschuldigten sich die meisten der Angeklagten bei dem Opfer. Das Urteil, eine teilbedingte Haftstrafe, ist bereits rechtskräftig.

