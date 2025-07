Am Liesingbach: Gegen den Staudenknöterich gibt es kein Kraut.

Der invasive Staudenknöterich breitet sich am Liesingbach aus. Die MA 45 – Gewässer ist im Einsatz, um die Verbreitung einzudämmen. Dies gestaltet sich jedoch als äußerst herausfordernd.

WIEN/LIESING. Der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica), eine invasive Art, die sich vor allem entlang von Fließgewässern in Österreich verbreitet, stellt ein ernsthaftes ökologisches Problem dar. Diese Pflanze bedroht die einheimische Flora, da sie Monokulturen bildet und dadurch die Vielfalt unseres Naturraums gefährdet. Es ist unerlässlich, diese Entwicklungen zu stoppen.

Die Ausbreitung des Staudenknöterichs am Liesingbach im 23. Bezirk blieb nicht unbemerkt. „Wir sind uns der kritischen Lage in Kledering (Schwechat) bewusst. Daher informierten wir die zuständigen Stellen, als wir die gleiche Pflanze auch entlang der Liesing entdeckten“, erklärte Stephan Steinbach, Bezirksrat von Neos Liesing.

Die Neos-Fraktion stellte daraufhin eine Anfrage bei der MA 45 – Wiener Gewässer, um zu erfahren, welche Maßnahmen gegen die rasante Ausbreitung des Staudenknöterichs unternommen werden. Unser Anliegen: Die Bekämpfung dieser invasiven Art ist alles andere als einfach.

Schwierige Bekämpfung

Der Japanische Staudenknöterich hat im Bereich des Aquädukts eine große Verbreitung gefunden. Laut der MA 45 ist die Problematik bekannt, und die betreffenden Standorte sind identifiziert. Doch die Bekämpfung bleibt eine große Herausforderung.

„Wir versuchen, in den neu renaturierten Bereichen vorhandene Bestände zu entfernen und die Neuansiedlung zu verhindern“, so die MA 45. Das gestaltet sich jedoch als schwierig, da der Staudenknöterich eine hohe Regenerationsfähigkeit besitzt. Sobald er in einem Gebiet etabliert ist, erfordert seine Bekämpfung erhebliche Kosten und Zeit. Chemische Behandlungen sind aus Gründen des Naturschutzes ausgeschlossen.

Von Hand entfernt

Zusätzlich werden an Gewässern laufend Teile der Pflanze angespült, die sofort neue Bestände am Ufer bilden. „Besonders schwierig ist die Bekämpfung an Gewässern; sie erweist sich oft als unmöglich“, so die MA 45. Daher bleibt nur die manuelle Entfernung – ein mühsamer, aber notwendiger Prozess. „Der Bereich beim Aquädukt ist Teil einer Renaturierungsstrecke, und wir werden unsere Bemühungen in diesem Bereich fortsetzen“, versichert die MA 45.

Das könnte dich auch interessieren:

Über Busse, Hüpfer und das Liesingbach-Ufer

Anrainer sorgen sich um 250-jährige Esche auf Baugrund

In Inzersdorf ist der Weg zum Liesingbach-Ufer weit