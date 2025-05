Am LKH-Gelände in Graz: 40.000 Bienen im nächtlichen Einsatz gerettet

Ein Spektakel in der Nacht: In einer bemerkenswerten Rettungsaktion wurde am Freitag früh ein riesiger Bienenschwarm am LKH-Uniklinikum Graz gerettet. Josef Schuster, ein erfahrener Hygienetechniker und leidenschaftlicher Hobbyimker, half dabei, den Schwarm in einen neuen Stock zu überführen.

GRAZ. Es war kein gewöhnlicher nächtlicher Vorfall – ein Schwarm von etwa 40.000 Bienen hatte sich in einem Baum vor der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe niedergelassen. Zum Glück bemerkte eine aufmerksame Patientin die ungewöhnlich „unfreudigen“ Gäste und informierte sofort die Klinikleitung, was den Startschuss für eine sehr spezielle Rettungsaktion gab.

Warum die Rettung nach Einbruch der Dunkelheit stattfand

„Tagsüber hätten wir die Hauptallee komplett sperren müssen, was sicherlich für Verwirrung gesorgt hätte“, erklärte Josef Schuster humorvoll. Tatsächlich wurde die Rettungsaktion in den späten Abendstunden durchgeführt, als die Bienen ruhiger waren und weniger Aktivität zeigten. Sein professioneller Hintergrund in der Hygienetechnik half ihm, die Situation kompetent zu bewältigen.

Gemeinsam mit der Technikabteilung des Klinikums und der Unterstützung der betriebseigenen Feuerwehr kam Schuster mit einer Leiter und Flutlicht zum Einsatz. Nach intensiven Vorbereitungen war der Schwarm kurz nach Mitternacht sicher in einen neuen Stock „eingeschlagen“, wie es im Fachjargon der Imker heißt.

Ökologische Bedeutung: Die Bedrohung der Bienenpopulation

Der Einsatz war nicht nur ein kurioses Ereignis, sondern auch von ökologischer Relevanz. Weltweit stehen Bienenpopulationen vor großen Herausforderungen, insbesondere durch Umweltverschmutzung, den Verlust von Lebensräumen und Schädlinge wie die Varroamilbe. Diese Milben können verheerende Auswirkungen auf Bienenvölker haben, und viele Imker in der Steiermark berichten von hohen Verlusten. Jedes gerettete Bienenvolk zählt – besonders in urbanen Gebieten wie dem Umfeld eines Krankenhauses.

Ursachen für das plötzliche Umziehen der Bienen

Die Gründe, warum sich der Schwarm ausgerechnet mitten im Klinikgelände niedergelassen hat, sind nicht ganz klar. Josef Schuster vermutet, dass ein Wechsel der Bienenkönigin im Stock die Bienen zur Abwanderung veranlasst hat. Solche „Schwärme“ sind vor allem im Frühling, typischerweise im Mai, häufig.

„Es ist die Zeit, in der sich Bienenvölker teilen und die alten Königinnen mit circa der Hälfte des Volkes den Stock verlassen, um Platz für eine neue Königin zu schaffen.“

Josef Schuster, Hobbyimker und Hygienetechniker

Ein großer Dank gilt der aufmerksamen Patientin, die die Rettungsaktion initiiert hat. Schuster betont die Wichtigkeit des schnellen Handelns: „Man sollte immer einen frei fliegenden Bienenschwarm melden, da die Tiere ohne Stock nur geringe Überlebenschancen haben.“

