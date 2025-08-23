„Am Puls der Wiener Wurstkultur: Christian Lange bringt den Schmäh zum Leben“

MeinBezirk besuchte den Würstelstand von Christian Lange, nur wenige Schritte vom Technischen Museum in Wien entfernt. Umgeben von brutzelnden Würstchen, herzlichem Lachen und der reichen Tradition der Wiener Würstlkultur, verriet Lange, warum sein Stand für jeden einen Besuch wert ist.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS/PENZING. „Bitte schön, stellt’s euch her“, begrüßt der Würstelmeister Christian Lange seine Gäste an seinem sonnigen Stand in der Avedikstraße 4, während er bereits eine seiner Spezialitäten – die Grana-Mangalitza-Schwein-Bratwurst – auf den Grill legt. Diese exquisite Wurst ist nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern hebt sich auch durch eine besondere Zutat hervor: 20 Prozent Grana-Padano-Käse, was sie einzigartig in Wien macht.

Das Mangalitza-Schwein ist eine alte ungarische Rasse, die für ihr natürliches Lebensumfeld bekannt ist und einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren aufweist. „Das Fleisch ist butterzart und hat eine unvergleichliche Konsistenz“, schwärmt Lange und hebt damit die gesundheitlichen Vorteile und die geschmackliche Finesse seiner Spezialität hervor.

Aber nicht nur die Wurst ist ein Erlebnis. Lange empfiehlt frisches Brot sowie seine neueste Eigenkreation: den hausgemachten „Senfzwiebel“, eine harmonische Mischung aus fein geschnittenen Zwiebelstücken, Senf und besonderen Gewürzen. „Das passt perfekt dazu, genauso wie ein kühles Bier vom Penzinger Medl-Bräu“, sagt der Betreiber, während Stammgäste kommen und gehen, sich begrüßen und plaudern. Hier fühlt man sich sofort wie in einem kleinen Wohnzimmer im Freien.

Würstel-Tradition neu gedacht

Ein Würstelstand ist ebenso Teil von Wien wie das Riesenrad oder die Staatsoper. Lange verleiht der Tradition jedoch seine persönliche Note: „Keine Konservierungsmittel, keine Füllstoffe, nur Fleisch, Käse, Salz und Gewürze – Qualität, die man schmeckt.“

Als stolzes Mitglied des „Vereins der Wiener Würstelstände“ tauscht Lange Erfahrungen mit anderen Standbetreibern aus. Dieses Netzwerk hat bereits zu fast 400 Google-Bewertungen geführt, viele davon von Touristen, die auf dem Weg zum Schönbrunn oder zum Technischen Museum an ihrem Stand Halt machen, und ihm die Höchstnote von fünf Sternen verliehen haben.

„Liebe zur Wurst und Würstelkultur“

Christian Lange bleibt dennoch bescheiden: „Ich liebe meinen Job, und das fühlen die Leute. Es ist die Leidenschaft für die Wurst und die Wiener Würstelkultur, die zählt.“ Wer auf der Suche nach einem authentischen Wiener Erlebnis ist, das Tradition, Qualität und Herzlichkeit vereint, sollte unbedingt bei ihm vorbeischauen. Denn hier gilt: Ein Würstelstand ist mehr als nur ein Imbiss – er ist ein Stück lebendige Wiener Seele.

Der „Würstelstand Christian Lange“ befindet sich in der Avedikstraße 4 im 15. Bezirk und hat von Montag bis Freitag, 10 bis 18.30 Uhr, geöffnet.

