AM WKO-Areal in Graz: Neues Gesundheitszentrum für Selbständige eröffnet

Ein neues Gesundheitszentrum der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) entsteht auf dem WKO-Areal in der Körblergasse in Graz. Die Eröffnung des 1.400 Quadratmeter großen Zentrums ist für das Jahr 2027 geplant. Umsetzungspartner sind die Vinzenz Gruppe sowie der Konvent der Barmherzigen Brüder Graz.

GRAZ/STEIERMARK. Die regionale Gesundheitsversorgung in der Steiermark soll gezielt für Selbstständige verbessert werden. Der Bau des neuen Gesundheitszentrums ist Teil der Strategie der SVS, das medizinische Angebot für die etwa 210.000 Versicherten in der Region zu erweitern. Das Zentrum wird im neuen SVS-Gebäude am Campus der Wirtschaft auf dem WKO-Areal errichtet, welches schon jetzt als Standort für das Center of Excellence bekannt ist.

Vorsorge, Diagnostik und Therapie

„Wir bieten unseren Versicherten aus der gesamten Region ein One-Stop-Shop-Konzept mit einem umfangreichen Leistungsspektrum: von innerer Medizin über Dermatologie, Gynäkologie, HNO, Neurologie, Orthopädie, Urologie bis zur Zahnheilkunde.“

Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)

Das neue Gesundheitszentrum wird ein zentraler Anlaufpunkt für Vorsorge, Diagnostik und Therapie sein. Das vielfältige Angebot umfasst Dienstleistungen wie Erwerbsunfähigkeits-Untersuchungen, Knochendichtemessungen, Ultraschall, EKGs, Lungenfunktionstests, Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen, Blutuntersuchungen, Gastroskopien, Koloskopien, Ergotherapie, Physiotherapie, Schmerztherapie und Wundmanagement. Zum Vergleich: Im vorhandenen SVS-Gesundheitszentrum in Wien wurden im Jahr 2024 über 103.000 Behandlungen und 7.300 Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt.

Öffentlich-private Partnerschaft für moderne Gesundheitsversorgung

Die Vinzenz Gruppe und der Konvent der Barmherzigen Brüder Graz wurden in einem zweistufigen EU-weiten Vergabeverfahren als Umsetzungspartner für das Gesundheitszentrum ausgewählt. Die Verantwortlichen betonen die Dringlichkeit, moderne Gesundheitsversorgung zu fördern: „Wir müssen neue Antworten auf die Bedürfnisse der Versicherten finden, und das neue Gesundheitszentrum wird ein Ort sein, an dem Vorsorge, Diagnostik und Therapie gebündelt werden,“ erklärte Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe.

Ähnlich wie im bestehenden Gesundheitszentrum in Wien und dem geplanten Zentrum in Linz wird das Gesundheitszentrum in Graz als öffentlich-private Partnerschaft (PPP) betrieben. Dies bedeutet, dass die SVS 51 Prozent der Betreibergesellschaft hält, während die Partner insgesamt 49 Prozent übernehmen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betonte die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen der Sozialversicherung und dem Land Steiermark: „Nur gemeinsam können wir die besten Lösungen für die Menschen schaffen.“

