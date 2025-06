Am Wochenende gönnt sich die große Hitze eine kleine Auszeit

Nach Spitzenwerten um die 36 Grad in Wien und einem bevorstehenden Wetterumschwung ist zu erwarten, dass die Temperaturen am kommenden Wochenende deutlich niedriger sein werden. Die Temperaturkurve wird jedoch ab Sonntag wieder ansteigen.

WIEN. Die erste längere Hitzewelle des Jahres macht am Wochenende eine kleine Pause. Am Donnerstag wurden in Wien hohe Temperaturen von bis zu 36 Grad gemessen. Dieser exzessive Wärme-Exzess war jedoch nur von kurzer Dauer, da ein Tiefdruckgebiet aus dem Norden sich ankündigte. Dieses bringt, laut dem Wetterdienst, Regen und eine willkommene relative Abkühlung für die Region.

Die meteorologischen Bedingungen haben sich schnell verändert, wodurch am Freitag bereits die ersten Gewitterfronten erwartet werden. Diese Wetterlage ist nicht ungewöhnlich für den Juni, da sich oft warme und kalte Luftmassen über Mitteleuropa treffen. Solche Wetterumschwünge können sowohl Niederschlag als auch leichten bis mäßigen Wind mit sich bringen.

Am Wochenende selbst wird es in Wien und Umgebung Temperaturen von 22 bis 25 Grad Celsius geben, was eine angenehme Erholung von der vorhergehenden Hitze bedeutet. Dazu wird ein teils bewölkter Himmel erwartet, was für viele Menschen eine willkommene Abwechslung darstellt. Besonders für Outdoor-Aktivitäten ist dies die perfekte Gelegenheit, um Spaziergänge oder Fahrradtouren zu unternehmen, ohne unter extremer Hitze leiden zu müssen.

Für die kommenden Tage rechnen Meteorologen jedoch damit, dass die Temperaturen wieder ansteigen werden. Ab Sonntag sollen die Temperaturen wieder die 30-Grad-Marke überschreiten. Die Gründe hierfür sind die wiederkehrenden Hochdruckgebiete, die sich nach dem Abzug des Tiefdruckgebiets einstellen werden. Diese Hochdruckbereiche bringen oft sonniges und trockenes Wetter mit sich, das sich bis in die nächste Woche fortsetzen könnte.

Die Prognosen zeigen außerdem, dass die kommenden Wochen voraussichtlich von wechselhaftem Wetter geprägt sein könnten, mit weiteren Hitzewellen sowie potenziellen Gewittern. Der Klimawandel hat auch einen Einfluss auf solche Wetterextreme, wodurch es immer schwieriger wird, langfristige Vorhersagen zu treffen. Das macht es notwendig, sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage zu informieren.

Insgesamt können sich die Wiener Bürger auf ein angenehmeres Wochenende freuen, bevor die nächste Hitzewelle beginnt. Voraussichtlich werden Parks und Freizeitorte überfüllt sein, da viele Menschen die milden Temperaturen ausnutzen werden, um sich im Freien zu betätigen.

Für aktuelle Wetterupdates und detaillierte Vorhersagen empfiehlt es sich, die Wetterdienste wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zu konsultieren, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.





