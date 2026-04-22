Amazon mit Expansionsplänen? Möglicher neuer Standort im Innviertel im Gespräch

Amazon prüft neuen Standort im Innviertel

Der US-Onlinehändler Amazon erwägt einen weiteren Standort in Oberösterreich. Im Gespräch ist der Ort Reichersberg im Innviertel nahe der Grenze zu Bayern.

Zu dem Projekt gibt es derzeit keine offiziellen Bestätigungen. Zuständig für die Entwicklung des Areals ist die Wirtschaftspark Reichersberg GmbH.

Verhandlungen in der Anfangsphase

Die Wirtschaftspark Reichersberg GmbH bestätigt Verhandlungen mit einem großen Spieler, die sich in einer Anfangsphase befinden. Zu kursierenden Unternehmensnamen äußerte sich das Unternehmen nicht.

Laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“ soll im Innviertel ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen. Die Angaben zu Investitionssumme und möglichen Arbeitsplätzen werden ebenfalls diesem Medium zugeschrieben.

Attraktiver Wirtschaftsstandort an der A8

Reichersberg liegt unweit der Grenze zu Bayern und nahe der Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Die Nähe zu Deutschland wird als attraktiv für Logistikbetriebe und produzierendes Gewerbe beschrieben.

In Reichersberg betreibt der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke in Oberösterreich.

Bisherige Präsenz von Amazon in Österreich

Amazon ist seit 2016 mit eigenen Standorten und Mitarbeitern in Österreich tätig. Bisher betreibt das Unternehmen vor allem Verteilzentren im Land.

In Graz verfügt Amazon über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, das in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität betrieben wird. Der geplante Standort in Reichersberg wäre nach derzeitiger Darstellung der achte Standort des Konzerns in Österreich.