Amphibienrettung am Wienerwaldsee: Ehrenamtliche Helfer sichern 3500 sichere Überquerungen bei Krötenwanderung

Freiwillige unterstützen Amphibienschutz am Wienerwaldsee

Rund um den Wienerwaldsee waren heuer etwa 40 Freiwillige im Einsatz, um Amphibien sicher über die Straße zu bringen. Hintergrund ist die Krötenwanderung, bei der viele Tiere die stark befahrene Laaber Straße überqueren müssen.

Zwischen 26. Februar und 4. Mai betreuten Helferinnen und Helfer in den Nacht- und frühen Morgenstunden einen etwa 1.500 Meter langen Schutzzaun. Insgesamt halfen sie mehr als 3.500 Amphibien, die Straße sicher zu queren.

Schutzzäune und nächtliche Einsätze

Rund um den Wienerwaldsee wurden dunkelgrüne Schutzzäune aufgestellt. An diesen Zäunen wurden Kröten aufgehalten, in Kübeln gesammelt und anschließend auf die andere Straßenseite gebracht. Zu den beteiligten Helferinnen und Helfern zählen unter anderem Melanie Schneider und Franz Kovacs, die in einer Nacht 17 Kröten gerettet haben.

Organisiert wurde die Aktion vom Biologiestudenten Johannes Ploderer. Er gibt an, dass der Großteil der geretteten Amphibien Erdkröten waren. Zudem wurden Springfrösche, Grasfrösche und Feuersalamander gerettet.

Seltene Art unter den geretteten Tieren

Im Rahmen der Aktion wurden nach Angaben von Johannes Ploderer 20 Alpen-Kammmolche gerettet. Diese werden als europaweit streng geschützt bezeichnet.

In der regnerischen Nacht des 5. April wurden laut Ploderer innerhalb von 24 Stunden fast 900 Tiere entlang des Abschnitts der Seestraße gefunden. Diese Zahl setzt er in Beziehung zur Anzahl der Tiere, die im gesamten vorigen Frühjahr entlang der Laaber Straße gefunden wurden.

Fortsetzung im kommenden Jahr geplant

Die Unterstützungsaktion zur Amphibienwanderung soll laut Presseaussendung auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.