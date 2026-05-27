Amstetten bereitet sich auf Weltklasse-Damentennis vor: Ladies Open 2026 mit erhöhtem Preisgeld und Ranglistenpunkten

Amstetten richtet 2026 aufgewertete Ladies Open im Damentennis aus

Von 19. bis 26. Juli 2026 findet in Amstetten die dritte Auflage der Ladies Open im Damentennis statt. Das Turnier wird vor seiner dritten Austragung zum ITF-W100-Event aufgewertet.

Mit dem Upgrade steigt das Preisgeld der Ladies Open Amstetten von 60.000 auf 100.000 US-Dollar. Die Siegerin erhält künftig 100 Weltranglistenpunkte, bisher waren es 75.

Veranstalter der Ladies Open Amstetten ist Thomas Dappers. Er sieht in der Aufwertung die Möglichkeit, ein neues Level des internationalen Damentennis in Amstetten zu präsentieren und spricht von einer Bestätigung für die Arbeit der vergangenen beiden Jahre. Dappers zufolge wurden Voraussetzungen geschaffen, damit österreichische Topspielerinnen in Amstetten antreten können; als Beispiele nennt er Lilli Tagger, Sinja Kraus und Julia Grabher.

Bei den Ladies Open 2025 in Amstetten standen drei österreichische Tennisspielerinnen im Halbfinale. Das Endspiel bestritten zwei Österreicherinnen: Sinja Kraus setzte sich im Finale gegen Lilli Tagger durch und gewann damit das Turnier.

Laut Auswertung der ITF World Tennis Tour belegten die Ladies Open Amstetten 2025 weltweit Platz zwei sowohl bei den Streaming-Zugriffen als auch bei der gesamten Streaming-Dauer auf den offiziellen ITF-Kanälen. Nur das Turnier in Dubai erzielte höhere Streaming-Werte.

Der ORF überträgt 2026 an insgesamt sechs Tagen live von den Ladies Open Amstetten in ORF 1 und ORF Sport Plus. Der Center Court in Amstetten erhält zusätzliche Tribünen und wird auf rund 700 Sitzplätze ausgebaut.

Mit Turnieren in Kitzbühel und Amstetten gibt es im Sommer 2026 eine Turnierphase im Damentennis in Österreich. Udo Landbauer, Sportlandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter in Niederösterreich (FPÖ), bezeichnet die Ladies Open Amstetten als starkes Aushängeschild für Niederösterreich. Er erklärt, dass der Aufstieg zum ITF-100-Turnier der Veranstaltung mehr internationale Strahlkraft verleihe und durch das ITF-100-Niveau Spitzensport auf hohem Niveau in die Region Amstetten komme.