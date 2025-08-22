Amtsantritt im Dezember: Graz sichert sich Citymanagerin aus Kapfenberg

Neubestellung der Grazer Citymanagerin: Elisa-Maria Steinberger übernimmt Position

Das langwierige Auswahlverfahren für die Citymanagerin von Graz hat endlich ein Ende gefunden. Am Freitag gab die Stadt Graz bekannt, dass Elisa-Maria Steinberger in dieser Funktion bestellt wurde. Bislang war Steinberger in derselben Position in der Stadt Kapfenberg tätig.

GRAZ/KAPFENBERG. Das Grazer Citymanagement wird neu strukturiert, um die Innenstadt wiederzubeleben. Ein zentraler Aspekt dieser Umgestaltung ist die Einstellung einer Citymanagerin, die am Freitag vollzogen wurde. Elisa-Maria Steinberger wird ab dem 1. Dezember die Verantwortung für die steirische Landeshauptstadt übernehmen. Auf die ausgeschriebene Position hatten sich insgesamt 99 Personen beworben, darunter 45 Männer und 54 Frauen. Die Auswahl erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren, was die Wichtigkeit und Komplexität der Rolle unterstreicht. Diese Veränderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele Städte in Österreich und Europa nach neuen Konzepten suchen, um ihre Innenstädte revitalisieren.

„Unser Ziel bei allen Ausschreibungen ist es, die bestgeeignete Person für die jeweilige Position zu finden“, betont Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und ergänzt: „Mit Frau Steinberger konnten wir eine erfahrene und kompetente Persönlichkeit als Citymanagerin gewinnen.“

Bewerbungsprozess und Auswahl

Die Bewerbungsfrist für den neu geschaffenen Posten endete bereits im Juli. Der Auswahlprozess begann im Sommer und beinhaltete zunächst eine Vorauswahl durch eine Findungskommission. Diese Kommission stand unter der Leitung von Andrea Keimel, der Leiterin der städtischen Wirtschaftsabteilung. Es folgten Hearings, bei denen neben Verantwortlichen aus den Wirtschafts- und Tourismusabteilungen auch Abteilungsleiter und Vertreter der Personalvertretung beteiligt waren.

