Amtsmissbrauch bei Bürgermeister Tschann: Urteil fällt, Berufung steht bevor

Urteil gegen Bludenzer Bürgermeister Tschann: Nichtigkeitsbeschwerde angekündigt

Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) ist im Februar vom Landesgericht Feldkirch wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; Tschann will es mit einer Nichtigkeitsbeschwerde anfechten.

Dem Bürgermeister wird Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit einem Bauprojekt in der Bludenzer Fohrenburgstraße vorgeworfen. In dem Verfahren kam das Landesgericht Feldkirch zu dem Schluss, dass Tschann in einem Bauverfahren sein Amt missbraucht habe.

Verurteilung und schriftliches Urteil

Das Landesgericht Feldkirch verhängte im Februar eine bedingte Haftstrafe von acht Monaten sowie eine Geldstrafe von 60.000 Euro gegen Tschann. Es handelt sich um ein erstinstanzliches Urteil aus dem Februar 2026.

Das schriftliche Urteil liegt inzwischen vor. Das Gericht bestätigte, dass die Entscheidung seit wenigen Tagen ausgefertigt und dem Angeklagten zugestellt wurde. Tschann verfügt nun über vier Wochen Zeit, seine Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil auszuführen.

Weiterer Verfahrensweg

Nach Ablauf der Frist für die Nichtigkeitsbeschwerde des Bürgermeisters hat die Staatsanwaltschaft vier Wochen Zeit für eine Berufung. Die Staatsanwaltschaft hat bereits gegen die Strafhöhe des Urteils berufen. In spätestens acht Wochen soll der Akt beim Obersten Gerichtshof vorliegen.

Der Oberste Gerichtshof muss über die Nichtigkeitsbeschwerde Tschanns beraten. Falls dort erneut eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird, wird auch über das Strafausmaß entschieden. Sollte es zu keiner mündlichen Verhandlung kommen, wird die Frage des Strafausmaßes an das Oberlandesgericht Innsbruck weitergeleitet.

Hintergrund zum Bauprojekt in der Fohrenburgstraße

Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt in der Bludenzer Fohrenburgstraße gab es bereits im Dezember 2024 ein Urteil des Landesgerichts Feldkirch. Dieses wurde vom Obersten Gerichtshof aufgehoben, das Verfahren wurde in der Folge wiederholt.

Im wiederholten Verfahren erklärte Tschann, keinen politischen Einfluss rund um das Bauprojekt ausgeübt zu haben. Er gab an, bereit zu sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Verfahrensvorschriften verletzt worden seien, und sagte, er hätte den Baubescheid nicht unterschrieben, wenn er von einer Rechtswidrigkeit gewusst hätte.

Die Richterin am Landesgericht Feldkirch folgte dieser Darstellung nicht. Sie sprach im Zusammenhang mit dem Verfahren von einem „himmelschreienden“ Unrecht und vertrat die Ansicht, der Bürgermeister habe gewusst, dass es sich um ein kritisches Verfahren handle. Nach ihrer Einschätzung war es nicht glaubwürdig, dass Tschann den Akt nicht näher gekannt habe, und sie widersprach der Aussage, er hätte Baurecht studieren müssen, um den Bescheid inhaltlich prüfen zu können.