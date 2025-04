An drei Standorten: Ab sofort sind neue Lastenfahrräder bei tim erhältlich

Neue Lastenfahrräder bei tim: Jetzt können Kundinnen und Kunden insgesamt neun Lastenräder ausleihen. GRAZ. das Mobilitätsangebot „tim“ wird durch neue Lastenräder erweitert. Auf Initiative von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner stehen diese optionalen Transportmittel an den Standorten Hasnerplatz, Smart City und Steyrergasse zur Verfügung. Jedes der neun verfügbaren Lastenräder ist mit einer stabilen Holzwanne, Sicherheitsgurten sowie einer Sitzbank ausgestattet, was sie zu einer perfekten Wahl für den Transport von Kindern und Einkäufen macht. Die Mietkosten belaufen sich auf nur einen Euro pro Stunde. Siehe auch Schockierende Entdeckung: Geheimes Waffenlager in der Obersteiermark Aufgedeckt! Über 7.000 zufriedene Nutzerinnen und Nutzer „Die neuen Lastenräder sind eine hervorragende Ergänzung unseres Angebots. Sie sind ideal für den Transport von Einkäufen, auf kurzen Strecken oder für die Beförderung von Kindern“, bemerkte Judith Schwentner. Mark Perz, Vorstandsdirektor der Holding Graz, fügte hinzu: „Unser Ziel bei tim ist die kontinuierliche Verbesserung unseres Angebots für unsere Kunden. Die große Nutzeranzahl, die mittlerweile etwa 7.400 beträgt, zeigt, dass unser Service von der Bevölkerung hervorragend angenommen wird.“. Die Zahlen sind beeindruckend: Die Nutzer legen monatlich im Durchschnitt 150.000 Kilometer mit der tim-Flotte zurück, und es werden insgesamt etwa 3.500 Buchungen pro Monat, das entspricht etwa 42.000 Buchungen pro Jahr, getätigt. Die durchschnittliche Auslastung der Flotte beträgt etwa 25 Prozent. Siehe auch Disco Neuinterpretiert: Ein Hauch von Strauss und viel House in der Praterstraße Die Anschaffung der neuen Lastenräder wurde durch Mittel der Region Steirischer Zentralraum im Rahmen des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes finanziert, was zeigt, wie wichtig nachhaltige Mobilitätslösungen für die Region sind. Das könnte dich auch interessieren: • Elisabethinen eröffnen den Himmelshafen

