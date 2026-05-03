Andrea Gerold bricht Puzzle-Rekord: Speed-Puzzle-Meisterschaft krönt neue österreichische Meisterin

Andrea Gerold gewinnt nationale Speed-Puzzle-Meisterschaft

In Wiener Neudorf in Niederösterreich ist eine zweitägige nationale Speed-Puzzle-Meisterschaft ausgetragen worden. Den Titel im Einzelbewerb sicherte sich die Vorarlbergerin Andrea Gerold mit einem neuen österreichischen Rekord.

Die Veranstaltung fand an einem Freitag und Samstag statt und zog 493 Teilnehmende aus ganz Österreich an. Gepuzzelt wurde in den Disziplinen Einzel, Paar und Team mit Motiven des Herstellers Ravensburger, der als Hauptsponsor auftrat.

Rekordzeit im Einzelbewerb

Andrea Gerold legte ein 500-Teile-Puzzle in 37 Minuten und zwölf Sekunden und stellte damit einen neuen österreichischen Rekord auf. Sie setzte sich dabei unter anderem gegen die amtierende Vizemeisterin Magdalen Greunz aus Graz durch, die eine Zeit von 39 Minuten und 43 Sekunden erreichte.

Dritte im Einzelbewerb wurde Anna Egger aus Villach. Sie komplettierte mit einer Zeit von 39 Minuten und 51 Sekunden das Podest. Die Vorjahressiegerin Verena Klauser aus Wien war dieses Mal nicht am Start.

Erfolge im Paar- und Teambewerb

Im Paarbewerb gewannen Magdalen Greunz und Julia Hildebrandt. Sie benötigten für ihr Puzzle 25 Minuten und 35 Sekunden. Den Teambewerb entschied ein Quartett mit dem Namen „Pick up the pieces“ für sich, zu dem laut Angaben auch Karin Klauser gehört.

Gestiegenes Leistungsniveau und Ausblick

Veranstalter und Sponsoren bewerteten das Leistungsniveau der Speed-Puzzling-Szene als gestiegen. Verena Lanzinger, Obfrau des Puzzlevereins Österreich, und Doris Kornitzer von Ravensburger erklärten, dass in allen Bewerben neue österreichische Bestzeiten erzielt worden seien und alle Teilnehmenden gezeigt hätten, wie schnell die Speed-Puzzling-Community innerhalb des letzten Jahres geworden sei.

Für September ist eine Weltmeisterschaft im Speed-Puzzeln in Spanien angekündigt.