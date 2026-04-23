Andritz erobert Afrika: Millionen-Auftrag für größte Papiermaschine des Kontinents aus Algerien

Andritz erhält Großauftrag für Papiermaschine in Algerien

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag für eine Papiermaschine in Afrika erhalten. Das Unternehmen spricht von einem Auftragsvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Andritz liefert im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama. Die Anlage umfasst den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle.

Die Papiermaschine wird als die größte Papiermaschine Afrikas bezeichnet. Das Werk im Westen Algeriens ist auf eine Jahreskapazität von 350.000 Tonnen ausgelegt.

Das neue Werk in Naama soll im vierten Quartal 2028 in Betrieb gehen. Der Auftragswert im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich soll im Auftragseingang des ersten Quartals 2026 verbucht werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete Andritz Einbußen bei Umsatz und Gewinn. Zugleich meldet das Unternehmen volle Auftragsbücher, unter anderem im Bereich Papier.