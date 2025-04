Andritz Explorations: A Journey through the Inge-Morath Settlement in Andritz

Die nächste Führung der „Andritzer Erkundungen“ widmet sich der Inge-Morath-Siedlung, einem bemerkenswerten Wohnprojekt, das auf dem Gelände eines ehemaligen Ziegelwerks realisiert wurde. Im Anschluss erwartet die Besucher ein Konzert. GRAZ/ANDRITZ. Die Initiative Lebenswertes Andritz lädt regelmäßig zu den „Andritzer Erkundungen“, einem Veranstaltungsformat, das darauf abzielt, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks besondere Orte näherzubringen. Am Freitag, dem 25. April, steht die Inge-Morath-Siedlung im Fokus. Diese Siedlung, benannt nach der berühmten Fotografin Inge Morath, wurde auf dem Areal des ehemaligen Ziegelwerks Wolf errichtet, das während des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle in der regionalen Wirtschaft spielte. Christian Garside wird während der Führung über die bewegte Geschichte des Ziegelwerks berichten. Siehe auch Wiener Polizeibeamte ausgezeichnet: So lauten die Gewinner des diesjährigen 133er Awards. Abschluss mit Konzert Die Führung beginnt um 16 Uhr in der Ziegelstraße 20 im Innenhof. Für alle Interessierten ist der Abschluss des Nachmittags ein besonderes Highlight: Um 18:30 Uhr findet in der (Kultur)Halle 5 der Siedlung ein Konzert statt. Das Berndt Luef Quintett wird anlässlich des 50. Todestages des österreichischen Komponisten Robert Stolz das Programm „Stolz goes jazz & Blue Arcus“ präsentieren. Der Eintritt erfolgt in Form einer freiwilligen Spende, womit eine Teilnahme für jedermann erschwinglich bleibt. Das könnte dich auch interessieren: Wie Grazer Kinder auf die Straße vorbereitet werden

Im Café New York bleibt alles beim Alten

