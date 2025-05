Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region

Sportplatz statt PV-Anlage: Die Kirschenallee in Andritz bietet möglicherweise eine neue Heimstätte für den Landhockeyclub Graz, der dringend einen geeigneten Platz benötigt.

GRAZ/ANDRITZ. Die Diskussion um das Areal rund um die Kirschenallee in Andritz bleibt angespannt. Nachdem die Fläche ursprünglich im Masterplan für Photovoltaik als potenzieller Standort einer Solaranlage vorgeschlagen wurde, regte sich erheblicher Widerstand vonseiten der Anwohner. Diese nutzen die als Wasserschutzgebiet deklarierte Wiese als beliebten Naherholungsraum. Die Opposition, insbesondere die ÖVP, sträubte sich gegen die Pläne. Letztendlich entschied die Rathauskoalition, bestehend aus KPÖ, Grünen und SPÖ, sämtliche Vorhaben zur Errichtung einer PV-Anlage in dieser Legislaturperiode abzulehnen.

Sportplatz statt PV?

In einem überraschenden Wendepunkt sind nun Überlegungen im Gange, das Areal für einen Sportplatz zu nutzen. Der Landhockeyclub Graz, der derzeit in Weinzödl beim GAK angesiedelt ist, benötigt dringend einen neuen Standort mit einem geeigneten Kunstrasenplatz für seine Bundesliga-Damenmannschaft. Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) berichtet, dass von ursprünglich acht geprüften möglichen Standorten nur noch drei in der engeren Auswahl stehen.

Öffentliche Beteiligung

Die Kirschenallee könnte ein möglicher Standort sein; man würde etwa ein Fünftel der Fläche von rund 4,5 Hektar nutzen. Die Bezirksräte aus KPÖ, SPÖ und Grünen fordern eine transparente und frühzeitige Einbeziehung der Andritzer Bevölkerung in die Planungen. Ein Antrag zur Bürgerbeteiligung soll noch heute im Bezirksrat eingebracht werden.

„Ein Projekt dieser Art kann nur mit der Bevölkerung gelingen“, erklärt Kurt Hohensinner, „sollte der Standort von der Stadtregierung favorisiert werden, erfolgt eine Bürgerversammlung zur Befragung der Anwohner. Ohne breite Akzeptanz wird es keine Umsetzung geben.“ Eine schnelle Lösung ist für den Landhockeyclub dringend nötig, da der Spielbetrieb am GAK-Platz nur noch für diese Saison gesichert ist. Am 6. Juni sollen alle drei verbleibenden Standortlösungen ausführlich vorgestellt werden.

