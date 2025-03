Andritz: ÖVP verlangt Rückbau der grünen Lärmschutzwand

Die ÖVP bringt Antrag im Gemeinderat zur Wiederherstellung einer grünen Sicht- und Lärmschutzwand im Bezirk Andritz ein. GRAZ/ANDRITZ. Vor wenigen Monaten musste in der Grazer Straße 54, nahe der Andritzer Stadtbibliothek, eine Lärmschutz- und Sichtschutzwand auf Basis von Bepflanzung entfernt werden. Dies geschah aufgrund erheblicher Sturmschäden, die die Pflanzen stark in Mitleidenschaft zogen. Bedauerlicherweise wurde die gesamte Anlage bis heute nicht wiederhergestellt, was die lokale Bevölkerung besorgt und verärgert. Markus Huber, Geschäftsführer der Grazer ÖVP, äußerte Bedenken über die erhöhte Lärmbelastung, die seit der Entfernung des grünen Schutzes festgestellt wurde. Anwohner berichten von einem spürbaren Anstieg des Verkehrsrauschs und einer Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Siehe auch Carlsen Weist Betrugsvorwürfe bei der Blitzschach-WM Entschlossen Zurück! Antrag im Gemeinderat Da unklar ist, ob und wann die „grüne Wand“ wiederhergestellt wird, plant Huber, einen offiziellen Antrag im Gemeinderat zu stellen. In einer Pressemitteilung erklärte er: „Im Sinne der Anwohner, der Natur und zum Erhalt des Landschaftsbildes im Bezirk fordern wir die sofortige Wiederherstellung dieser mehrere Meter langen grünen Lärmschutz- und Sichtschutzwand im Herzen von Andritz.“ Ein solcher Schritt könnte nicht nur den Lebensstandard der Betroffenen erhöhen, sondern auch einen positiven Beitrag zur städtischen Biodiversität leisten, die kritisch in städtischen Gebieten ist. Siehe auch Valerie Huber ruft zu einem revolutionären Wandel auf! Das könnte dich auch interessieren: Laichzeit bei den Amphibien im Vincke-Steinbruch Diese Grazer Parks laden zum Verweilen ein Ziviltechniker mit heftiger Kritik am A9-Ausbau Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

