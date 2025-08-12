Anfrage im Landtag: Grüne setzen sich für Schwimmen in der Mur ein

Die Grünen in Graz und der Steiermark setzen sich für die Möglichkeit ein, im Fluss Mur zu baden. Eine Anfrage an den Landtag soll klären, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Wasserqualität zu verbessern und damit das Baden zu ermöglichen.

GRAZ/STEIERMARK. Angesichts der zunehmend heißen Sommer wird der Wunsch nach einem erfrischenden Sprung in die Mur für viele Bürgerinnen und Bürger immer dringlicher. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen im Landtag, haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen ersten Schritt zu unternehmen, um das Baden im Fluss zu ermöglichen. Ziel ist es, das Naherholungsgebiet Mur für die Grazer Bevölkerung sowie für Besucherinnen und Besucher attraktiver zu gestalten und einen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt zu leisten.

Wasserqualität bleibt Hürde

Ein wesentliches Hindernis für das Baden in der Mur ist die Wasserqualität. Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar verbessert, jedoch reicht sie noch nicht aus, um Schwimmwasserqualität zu erreichen. Eine Untersuchung des Landes hat bereits gezeigt, dass es notwendig ist, die Kläranlagen im gesamten Einzugsgebiet der Mur zu modernisieren. Diese Aufgabe obliegt der Landesverwaltung von Steiermark, doch bisher wurde nicht ausreichend in die notwendigen Maßnahmen investiert.

Entsprechende Schritte einfordern

Die Grünen möchten nun durch eine Anfrage im Landtag Klarheit über die aktuellen Verunreinigungsquellen im Oberlauf der Mur schaffen und welche konkreten Schritte zur Verbesserung der Wasserqualität geplant sind. „Die Steiermark hat großartige Flüsse und Bäche, die in Zeiten steigender Schwimmbadpreise eine willkommene Alternative bieten. Es liegt in der Verantwortung der Landesregierung, für sauberes Wasser zu sorgen – die Technologien dafür sind vorhanden,” so Krautwaschl.

Die Frage bleibt jedoch, ob es unter Berücksichtigung der hohen Kosten für die notwendigen Maßnahmen zu einer schnellen Lösung kommen kann. In Zeiten knapper öffentlicher Budgets könnte der Traum vom Baden in der Mur vorerst unerfüllt bleiben.

