Angebot seit 20 Jahren: Hier erlernen Kinder zu Ferienbeginn die Kunst des Zauberns

Wo Kinder das Zaubern lernen: Seit zwei Jahrzehnten bietet Magier Frederic ein außergewöhnliches und kostengünstiges Ferienprogramm in der Pfarre Don Bosco an. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren haben die Möglichkeit, spannende Zaubertricks zu erlernen und ihr Talent in einer Abschlussshow zu präsentieren.

GRAZ. Der Pfarrsaal von Don Bosco ist derzeit noch ruhig, doch ab dem 7. Juli wird er sich in eine zauberhafte Bühne für rund 50 kleine Talente verwandeln. Unter der Anleitung von Magier Frederic, der seit über 40 Jahren als Zauberkünstler tätig ist, werden die Kinder eine Woche lang in die faszinierende Welt der Zauberkunst eintauchen. Frederic gibt sein Wissen seit 20 Jahren in diesem Ferienprogramm an die jüngste Generation weiter und hat damit bereits über tausend Kinder betreut.

Gemeinsame Kreativität

Ein besonderes Highlight des Programms ist der sehr niedrige Preis von 50 Euro pro Kind, welcher durch Unterstützung der Stadt Graz, der Bezirksräte von Eggenberg, Wetzelsdorf, Straßgang und Gries sowie von zahlreichen Sponsoren wie Friedrich Wohlgemuth, dem bürgerlichen Namen des Zauberkünstlers, ermöglicht wird. Die Betreuung der Kinder findet in der Zeit vom 7. bis 11. Juli statt. Neben Zauberei stehen auch sportliche Aktivitäten wie Fußball, Tischtennis und Gymnastik auf dem Plan. Das Mittagessen, zubereitet von der Grossauer Genusswelt, ist im Preis inbegriffen.

Im Mittelpunkt steht die Zauberkunst selbst. „Die Kinder können hier nicht nur ihre Kreativität ausleben, sondern auch Bühnenerfahrung sammeln und hautnah erleben, wie eine Zaubershow entsteht“, erklärt Frederic. Er wird in dieser Woche an jedem Tag eine eigene Zaubershow für die Kinder veranstalten. Anschließend haben die kleinen Zauberlehrlinge die Möglichkeit, die vorgeführten Tricks zu erlernen oder ihre eigenen kreativen Ideen einzubringen. Von einfachen Karten- und Taschenspielertricks bis hin zu aufwendigen Illusionen wird alles möglich sein. Der krönende Höhepunkt des Programms findet am 11. Juli um 15 Uhr statt, wenn die Kinder vor ihren Familien und einem interessierten Publikum ihre für die Woche erlernten Fähigkeiten präsentieren.

Generationenübergreifend

Das Ferienprogramm wurde vor 20 Jahren von Frederic und Leo Stöhr, dem ehemaligen Bezirksvorsteher von Wetzelsdorf, ins Leben gerufen. Stöhr unterstützt das Programm weiterhin aktiv. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die teilnehmenden Kinder nicht nur Zauberkunststücke gelernt, sondern auch Freundschaften geschlossen und wichtige soziale Fähigkeiten entwickelt. „Ich bekomme immer noch Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmern, die mittlerweile ihre eigenen Kinder hierherbringen“, erzählt Frederic gerührt. Der Zauberer drückt immer wieder ein Auge zu, um möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. „Es ist uns wichtig, dass das Angebot günstig ist und die Kinder Spaß haben. Das macht unsere Arbeit lohnenswert“, so Frederic überzeugt.

Anmeldungen sind unter der Nummer 0664/15 22 854 oder per Mail an [email protected] möglich.

