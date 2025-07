Ankündigung nächtlicher Arbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens

Die ÖBB-Infrastruktur AG plant vom 14. bis 18. Juli 2025 nächtliche Bauarbeiten in der Umgebung des Bahnhofs Fritzens-Wattens. Diese Arbeiten sind notwendig, um die Verkehrsinfrastruktur zu modernisieren und die Sicherheit für Passagiere zu erhöhen. Die nächtlichen Arbeiten werden jeweils von 22:00 bis 06:00 Uhr durchgeführt. Während dieser Zeit werden auch Baumaschinen zum Einsatz kommen, was bedeutet, dass Anwohnerinnen und Anwohner mit erhöhtem Lärmpegel in den Nachtstunden rechnen müssen.

Die Arbeiten sind ein Teil eines umfassenden Modernisierungsprojekts, das darauf abzielt, die Zugverbindungen in der Region zu verbessern. Laut Informationen von ÖBB soll die Erneuerung der Gleisanlagen und die Überprüfung der Sicherheitsinfrastruktur maßgeblich zur Verbesserung des Fahrkomforts beitragen.

Die Anwohner wurden bereits im Vorfeld über die kommenden Bauarbeiten informiert, um mögliche Unannehmlichkeiten abzumildern. ÖBB hat außerdem angekündigt, dass je nach Verlauf der Bauarbeiten kurzfristig zusätzliche Nachtschichten erforderlich sein könnten. Dies bedeutet, dass die Bauarbeiten möglicherweise länger als geplant dauern könnten, was zu einer weiteren Lärmbelästigung führen kann.

Um die Beeinträchtigungen für die betroffenen Anwohner zu minimized, wird die ÖBB alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Lärmentwicklung während der Arbeiten zu reduzieren. Es wird empfohlen, während dieser Zeit alternative Schlafgewohnheiten zu entwickeln oder Möglichkeiten zur Schallisolation in Betracht zu ziehen.

Für zusätzliche Informationen können Anwohner die offizielle Website von ÖBB besuchen oder die Hotline kontaktieren, die speziell für Anliegen zu den Bauarbeiten eingerichtet wurde. Diese Hotline wird während der gesamten Bauphasen erreichbar sein und steht den Anwohnern zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Feedback entgegenzunehmen.

ÖBB bedankt sich im Voraus für das Verständnis und die Geduld der Anwohner während dieser wichtigen Arbeiten zur Verbesserung der Bahninfrastruktur.





Source link