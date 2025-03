Anmeldeschluss 31. März: Letzte Gelegenheit für den Wiener Gesundheitspreis

Die Anmeldefrist für den Wiener Gesundheitspreis endet am Montag, den 31. März. Einzelpersonen, Vereine und Initiativen sind eingeladen, sich in den Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“, „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie „Gesundes Altern“ zu bewerben.

WIEN. Der Wiener Gesundheitspreis wird auch in diesem Jahr vergeben und würdigt herausragende Beiträge zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in der Stadt. Alle Wiener Bezirke sind aufgefordert, ihre innovativen Projekte und Ideen einzureichen, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheit in der Gemeinschaft haben.

Die drei Hauptkategorien ermöglichen es Organisationen, Initiativen sowie Einzelpersonen, ihre Projekte zu präsentieren: In der Kategorie „Gesund in Grätzel und Bezirk“ zählen lokale Initiativen, die direkt in ihren Nachbarschaften für ein besseres Gesundheitsbewusstsein sorgen. Die Kategorie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ würdigt Projekte in Schulen und anderen institutionellen Rahmenbedingungen. Zudem wird die Kategorie „Gesundes Altern“ hervorgehoben, die innovative Ansätze zur Gesundheitsförderung für ältere Menschen präsentiert. Die Gewinner erhalten Preisgelder in Höhe von 2.000, 1.500 und 1.000 Euro.

Der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) äußerte sich optimistisch über die neuen Initiativen: „Wir erhoffen uns innovative Ideen, die insbesondere zur Gesundheitsförderung älterer Menschen beitragen. Der Wiener Gesundheitspreis 2025 wird zeigen, wie solche Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.“

Rückblick auf die Gewinner 2024

Im Dezember 2024 wurden die besten Projekte im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz ausgezeichnet. In der Kategorie „Gesund in Grätzel und Bezirk“ gewann das Projekt „Essen retten, gesund jausnen“ des Vereins „Balu&Du“ aus Simmering. Diese Initiative rettet Lebensmittel und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, mehr über lokale Obst- und Gemüsesorten zu lernen.

In der Kategorie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ erhielt der Kindergarten Rötzergasse 21 in Hernals den ersten Preis für das Projekt „Gesund X3“, das die Kinder in Bewegung, Ernährung und psychischer Gesundheit fit machen soll.

Das Schulzentrum Paulusgasse in der Landstraße gewann mit dem Projekt „Jugendclub goes Jugendzentrum“ in der Kategorie „Gesunde Jugend“. Hier wird ein Jugendclub für Kinder mit Beeinträchtigungen eingerichtet, um soziale Integration und Teilhabe zu fördern.

Bewertungskriterien für die Projekte

Die eingereichten Projekte werden von einer Fachjury bewertet. Die Kriterien umfassen:

Gesamtbeurteilung des Projekts und Übereinstimmung mit der jeweiligen Kategorie

Innovation und Kreativität des Projekts

Chancengleichheit im Gesundheitsbereich sowie Sensibilität für Gender und Diversity

Bedeutung des Projekts für die Zukunft

Die Einreichfrist für innovative Gesundheitsprojekte endet am Montag, den 31. März. Zusätzlich zu den Hauptpreisen werden drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge zum Thema „Gesundes Altern“ vergeben.

Alle relevanten Informationen zur Anmeldung und den Projekten finden Sie auf der WiG-Website. Die besten Projekte werden am Dienstag, den 16. September, im Wiener Rathaus während der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz vorgestellt.

