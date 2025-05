Anmeldestart: Laufen Sie beim Vienna Climate Run für den Klimaschutz!

Am 11. Oktober 2025 findet der größte Klimaschutz-Benefizlauf des Landes in der Prater Hauptallee statt. Der „Vienna Climate Run“ ist eine großartige Gelegenheit, aktiv für das Klima und die Zukunft zu laufen und sich bereits jetzt anzumelden. Die Leistungen der Athletinnen und Athleten werden in echten Umweltschutz umgemünzt, sodass jeder Lauf einen positiven Einfluss hat.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Laufen ist nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, die körperliche Gesundheit zu fördern, sondern auch eine Meditation für die Seele. Wenn das Laufen zudem einem guten Zweck dient, wird es zur perfekten Kombination aus Fitness und sozialem Engagement. Am 11. Oktober werden zahlreiche Wienerinnen und Wiener in der grünen Lunge der Stadt, dem Prater, an den Start gehen, um eine bessere und grünere Zukunft zu schaffen.

Der „Vienna Climate Run“ 2025, organisiert von „panSol – Klimaschutz: Energie: Umsatz“ in Kooperation mit „Solidarität, Ökologie und Lebensstil (SOL)“, steht unter dem Motto „150 Minuten für den Klimaschutz“. Dies bedeutet, dass mit jeder gelaufenen 1,5-Kilometer-Runde 1,5 m² Waldfläche über die Initiative „Klimapartnerschaft.at“ geschützt werden. Darüber hinaus gehen zehn Euro pro Anmeldung in ein Klimaschutzprojekt, das von der Caritas sowie der Universität für Bodenkultur (BOKU) durchgeführt wird, was die Veranstaltung zu einem echten Beitrag für nachhaltige Entwicklung macht.

Inklusion des Bienen-Kinderlaufs

Zusätzlich zum Hauptlauf wird ein Kinderlauf, der „Bee Happy Run“, stattfinden. Hier haben die kleinen Teilnehmer 15 Minuten Zeit, um für den Erhalt der Biodiversität zu laufen, während gleichzeitig Bienenweiden rund um Wien über „BeeWild“ geschützt werden. Viele prominente Unterstützer, darunter Lizz Görgl, Valeria Huber und Andreas Vojta, haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Veranstaltung wird auch Mitmachstationen für Groß und Klein sowie eine Tombola mit klimafreundlichen Preisen bieten, was für zusätzliche Begeisterung sorgt.

Der Kinderlauf beginnt um 10 Uhr, während der Hauptlauf eine halbe Stunde später startet. Der Startpunkt befindet sich in der Prater Hauptallee 121, auf Höhe der „Luftburg – Kolarik im Prater“. Interessierte können sich unter viennaclimaterun.at anmelden. Die Startnummernausgabe erfolgt am Freitag, 10. Oktober, von 10 bis 19 Uhr im „Wemove Runningstore“ im Einkaufszentrum Wien Mitte (3., Landstraßer Hauptstraße 1B) sowie am Lauftag von 8.30 bis 12.30 Uhr direkt am Veranstaltungsort. Das Nenngeld variiert zwischen 39 und 45 Euro, abhängig vom Anmeldedatum. Für den Kinderlauf beträgt die Gebühr fünf Euro; der Nennschluss ist am 2. Oktober.

