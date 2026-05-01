Anmeldestart zur 20. Kinder Business Week 2026: Kostenloses Wirtschaftserlebnis für Wiener Jugendliche

Anmeldung für Kinder Business Week 2026 in Wien gestartet

In Wien ist ab 1. Mai die Anmeldung für die Kinder Business Week möglich. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren und findet 2026 bereits zum 20. Mal statt.

Die Kinder Business Week 2026 ist für die Teilnehmenden kostenlos. Im Laufe der Woche werden insgesamt 70 kostenlose Workshops angeboten.

Termin, Ort und Veranstalter

Die Kinder Business Week 2026 findet von 20. bis 24. Juli statt. Veranstaltungsort ist die Wirtschaftskammer Österreich in der Wiedner Hauptstraße 63 im 4. Wiener Gemeindebezirk.

Veranstalter der Kinder Business Week sind die Media Guide Events GmbH und die Wirtschaftskammer Wien. Geschäftsführer der Media Guide Events GmbH ist Nikolaus Angermayr.

Programm mit Vorträgen und Workshops

Das Programm umfasst Vorträge, Workshops und Ideenwerkstätten. In den Formaten wird gezeigt, wie Betriebe funktionieren. Die Angebote beinhalten praxisnahe Workshops und Ideenwerkstätten mit heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern.

Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Firmen und Branchen nehmen an der Kinder Business Week teil. Unter den namentlich genannten Unternehmen sind Lidl, IBM, NIBRA und Vöslauer.

Den Teilnehmenden wird unter anderem vermittelt, was für täglich gefüllte Regale in Supermärkten nötig ist, wie Mineralwasser in die Flasche kommt und wie Produkte vom ersten Gedanken bis zum Verkauf entstehen.

CEO-Day zum Auftakt

Zum Auftakt der Woche ist ein sogenannter CEO-Day geplant. An diesem Tag nehmen Manager heimischer Top-Betriebe teil.

Zu den genannten Teilnehmenden des CEO-Day zählen Herbert Schlossnikl (Vöslauer), Nadine Ruedl („Pflanzerei“), Berndt Querfeld (Café Landtmann), Stefan Schauer (Staud’s Wien) und Nikolaus Brada (NIBRA).

Savor Sertic wird im Zusammenhang mit der Kinder Business Week als Bildungsreferent bezeichnet.