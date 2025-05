Anmeldung bis Ende Mai: St. Martiner Singwoche kehrt im Juli zurück!

Gemeinschaft, Musik und Kreativität erwarten die Teilnehmer bei der diesjährigen St. Martiner Singwoche, die vom 6. bis 12. Juli im malerischen Schloss St. Martin stattfindet. Anmeldungen sind noch bis zum 31. Mai möglich. GRAZ/STRASSGANG. Vom 6. bis 12. Juli lädt das Bildungshaus Schloss St. Martin zur St. Martiner Singwoche ein. Neben dem Gesang stehen Kunst und Begegnungen im Vordergrund. Diese Woche bietet nicht nur die Möglichkeit, gemeinsam zu singen, sondern auch neue kreative Wege zu entdecken und viel Spaß zu haben. Die Teilnehmer können Chormusik aus verschiedenen Stilrichtungen mehr erfahren, ihre Gesangstechnik verfeinern oder in einem künstlerischen Atelier die eigene Kreativität entfalten. Solche Angebote fördern nicht nur das individuelle Können, sondern auch den Austausch zwischen Gleichgesinnten. Siehe auch Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region Stimmen, Theater, Konzert Diverse Ateliers stehen während der Woche zur Verfügung, darunter Stimmimprovisation mit António Sá-Dantas, Percussion mit Simon Brugner, Improtheater mit Beatrix Brunschko und Jacob Banigan sowie Volkstanz mit Max Neubauer. Ein Höhepunkt wird das Chorkonzert am Freitag, dem 11. Juli, um 19 Uhr sein, bei dem die Ergebnisse der Ateliers präsentiert werden. Unter der künstlerischen Leitung von Lukas Fink wird dies ein unvergessliches Erlebnis, das mit einer freiwilligen Spende an den Eintritt verbunden ist. Anmeldeinformationen Die Anmeldung zur St. Martiner Singwoche ist bis zum 31. Mai unter www.schlossstmartin.at möglich. Die Seminargebühr beträgt 215 Euro, für Studierende bis 25 Jahre nur 115 Euro. Nach dem Anmeldeschluss fällt eine zusätzliche Spätbucherpauschale von 30 Euro an. Teilnehmende müssen eine Begeisterung fürs Chorsingen mitbringen, die gesamte Woche anwesend sein und mindestens 18 Jahre alt sein. Jüngere Teilnehmer dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Siehe auch Roland-Garros: Filip Misolic zielt auf die "Top 100" vor den French Open ab Das könnte Sie auch interessieren: Opus in Graz mit Eurostar-Preis ausgezeichnet Ein Models sucht nach passenden Models Eiskönig verteilt „Hallelija-Eis“ am Kircheneck

