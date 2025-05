Anmeldung für 1.068 kostenlose Schwimmkurse in Wien für Kinder von 6 bis 17 Jahren

Im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion haben 1.068 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, kostenlos an Schwimmkursen teilzunehmen. Die Anmeldung für diese Kurse beginnt am 2. Juni und erfolgt nach dem „first come, first serve“-Prinzip. Interessierte sollten sich daher frühzeitig anmelden, um sich einen der begehrten Plätze zu sichern.

WIEN. Hilfsorganisationen betonen immer wieder, wie wichtig es ist, über grundlegende Schwimmkenntnisse zu verfügen. In Österreich sind mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche jährlich von Wasserunfällen betroffen, und einige haben fatale Folgen. Die Fähigkeit, sicher schwimmen zu können, kann im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. Das Bedürfnis nach diesen Fähigkeiten kommt jedoch nicht nur von den Einsatzorganisationen, sondern vor allem auch von den Kindern und Jugendlichen selbst.

Ein besonderes Projekt, das unter den eingereichten Ideen gewählt wurde, ist „Wasserabenteuer – Gratis Schwimmkurse“. Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat wird es zwischen Ende Juni und Ende August durchgeführt. Insgesamt werden 1.068 Schwimmkursplätze für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren angeboten.

Mehrtägige Kursplätze

„Wenn Kinder sagen: Wir wollen schwimmen lernen – dann müssen wir zuhören. Dieses Projekt zeigt, wie Beteiligung konkretes Leben verändert. Es stärkt nicht nur Fähigkeiten, sondern auch Selbstvertrauen, Sicherheit und Partizipation“, sagt Jugendstadträtin Bettina Emmerling (Neos).

Die 1.068 Kursplätze verteilen sich auf 164 mehrtägige Kurse an verschiedenen Orten, darunter auch acht „Wasserspaß“-Kurse für jüngere Kinder. Jeder Kurs umfasst zehn Einheiten mit bis zu sechs Teilnehmenden, geleitet von geprüften Schwimmlehrenden der Wiener Bäder. Es besteht auch die Möglichkeit, Schwimmabzeichen zu erwerben.

Zusätzlich erhalten alle Kinder und Jugendlichen an den Kurstagen freien Eintritt zu den Bädern. Für Kinder in Begleitung gibt es einen kostenlosen Einzeleintritt für eine begleitende Person.

Rasche Anmeldung nötig

Die Anmeldung für die Kurse ist ab 2. Juni, 8 Uhr, möglich. Interessierte benötigen nicht viel, außer einer schnellen Reaktion, da die Vergabe der Plätze nach Reihenfolge der Anmeldung erfolgt. Folgende Schwimmbäder sind an dem Projekt beteiligt:

Amalienbad (30. Juni bis 8. August 2025)

Simmeringer Bad (18. August bis 29. August 2025)

Theresienbad (28. Juli bis 8. August 2025)

Hietzinger Bad (28. Juli bis 8. August 2025)

Döblinger Bad (30. Juni bis 11. Juli 2025)

Großfeldsiedlungsbad (14. Juli bis 25. Juli 2025)

Donaustädter Bad (18. August bis 29. August 2025)

Die Anmeldung kann unter diesem Link der Stadt Wien ab dem 2. Juni, 8 Uhr vorgenommen werden.

