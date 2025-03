Anschluss an Simmering: Neuer Radweg in Favoriten im Gemeinderat genehmigt

Ein neuer Radweg wird vom Tangentenpark in Favoriten bis zum bestehenden Radnetz in Simmering errichtet. Dafür werden 1,6 Millionen Euro investiert.

WIEN/FAVORITEN/SIMMERING. Vor der Gemeinderatswahl am 27. April 2024 steht das Gremium vor wichtigen Entscheidungen. Am Mittwoch, den 26. März, fand eine Sitzung statt, in der beschlossen wurde, die Radnetze der Bezirke Favoriten und Simmering miteinander zu verbinden. Dies geschieht durch die Schaffung eines neuen, etwa einen Kilometer langen Fahrradwegs. Der Startpunkt dieser Fahrradstraße ist der im letzten Jahr neu eröffneten Tangentenpark, der spurverbunden zur Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur in Wien beiträgt.

Der neue Radweg wird entlang der Straßen An der Ostbahn, Battiggasse und Donabaumgasse verlaufen und schließlich wieder auf An der Ostbahn treffen. Über die Gadnergasse wird das Radnetz in Favoriten direkt an das in Simmering angeschlossen. In Richtung Favoriten verläuft der Radweg an der Bitterlichstraße weiter. Diese Verbindung wird nicht nur die Sicherheit der Radfahrer verbessern, sondern auch die Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches Verkehrsmittel fördern, da Wien bestrebt ist, den Fahrradanteil im urbanen Verkehr zu erhöhen.

Der Tangentenpark, der vor seiner Umgestaltung bis Juni 2024 eine gesperrte Autobahnausfahrt war, umfasst eine Fläche von 60.000 Quadratmetern und wurde mit 375 neuen Bäumen bepflanzt. Darüber hinaus wurden Freizeiteinrichtungen wie ein Fußballfeld und Tischtennistische hinzugefügt. Diese Initiative ist Teil der städtischen Strategie zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Förderung von Freizeitaktivitäten in den urbanen Gebieten Wiens.

Baumpflanzungen und Umweltmaßnahmen

Die Kosten für den neuen Fahrradweg betragen insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro, wobei 303.000 Euro im Jahr 2025 und 1,29 Millionen Euro für 2026 vorgesehen sind. Neben den Investitionen in die Infrastruktur wird es entlang des neuen Fahrradweges auch verschiedene Begrünungsmaßnahmen geben. Es sind drei neue Bäume und 17 Hochstammsträucher geplant, die für Schatten und Kühlung an heißen Sommertagen sorgen sollen. Dies ist nicht nur für die Radfahrer von Vorteil, sondern trägt auch zur Verbesserung der städtischen Luftqualität bei und fördert die Biodiversität.

Zur Sicherheit der Radfahrer wird an mehreren Kreuzungen zusätzliche Infrastruktur geschaffen, bei der die Fahrbahn für Radfahrer angehoben und die Gehsteige vorgezogen werden. Diese Maßnahmen sollen das Risiko von Unfällen verringern und den Radverkehr in Wien unterstützen.



Das könnte dich auch interessieren:

Was der neues Tangentenpark in Favoriten zu bieten hat

Bilanz des Simmeringer Klimateams nach zwei Jahren

Boulderwand in Unterführung der U1-Station Keplerplatz geplant