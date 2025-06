Antrag im Gemeinderat: SPÖ verlangt zusätzliche öffentliche Sanitäranlagen

Um mehr Dusch- und Sanitäreinrichtungen im öffentlichen Raum zu schaffen, hat SPÖ-Gemeinderat Arsim Gjergij einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, der die Stadt auffordert, entsprechende Maßnahmen hierfür zu setzen.

GRAZ. Mit der Ankunft der Sommermonate sieht der SPÖ-Gemeinderat Arsim Gjergij dringenden Handlungsbedarf bei der Verbesserung öffentlicher Einrichtungen zur Körperpflege. „Eine moderne Stadt, die Sport, Gesundheit und umweltfreundliche Mobilität ernst nimmt, benötigt eine angemessene Infrastruktur – insbesondere auch öffentlich zugängliche Duschen“, erklärt Gjergij. Solche Einrichtungen könnten nicht nur Sportlerinnen und Sportlern sowie Radpendlerinnen und -pendlern zugutekommen, sondern auch Besucherinnen und Besuchern, Studierenden und Personen, die eingeschränkten Zugang zu privaten Sanitäreinrichtungen haben.

Nach Vorbildern

Gjergij verweist auf Vorbilder in anderen Großstädten wie Wien, Berlin und Kopenhagen. In Wien wurden auf der Donauinsel öffentliche Duschen eingerichtet, die von Bürgern und Touristen gleichermaßen genutzt werden. Berlin bietet in vielen zentralen Bahnhöfen Duschen und WC-Center an, während in Kopenhagen das historische Sjællandsgade Bad revitalisiert wurde und nun als öffentliches Badehaus fungiert. Hamburg hingegen betreibt einen Duschbus, der speziell obdachlosen Menschen den Zugang zu Sanitäranlagen ermöglicht. Diese Initiativen zeigen, wie wichtig und nützlich solche Einrichtungen in urbanen Räumen sind und wie sie zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können.

Im letzten Gemeinderat wurde nun ein Antrag eingebracht, der die Stadt auffordert, geeignete Standorte für öffentliche Duschanlagen zu prüfen und ein Konzept für den niederschwelligen Zugang zu entwickeln. Die Auswahl der Standorte soll sich an stark frequentierten Lauf- und Radwegen sowie Freizeit- und Sportarealen und zentralen Verkehrsknotenpunkten orientieren. Zu den besonders wichtigen Standorten zählt Gjergij die Murpromenade, den Augarten, den Hilmteich, die Schlossbergumgebung und den Hauptbahnhof. Zudem soll die Stadt Kooperationen mit Initiativen, Vereinen und sozialen Trägern fördern und den Austausch mit anderen Städten suchen, die als Best-Practice-Beispiele dienen könnten.

