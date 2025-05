Anwohner warnen: Gefährliche Kreuzung trotz 30er-Zone in der Leopoldstadt

Die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Mühlfeldgasse/Fugbachgasse in der Leopoldstadt sorgt immer wieder für brenzlige Situationen – und das trotz bestehender 30er-Zone. Anwohner fordern von zuständigen Stellen konkrete Maßnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Daniel, ein besorgter Anwohner aus der Leopoldstadt, hat seine Besorgnis bezüglich der Verkehrssituation in der Mühlfeldgasse an MeinBezirk herangetragen. „Die Verkehrslage ist zunehmend alarmierend, besonders an der Kreuzung zur Fugbachgasse, wo es an gesicherten Querungsmöglichkeiten mangelt“, erklärt er.

An der gesamten Mühlfeldgasse existieren lediglich am Anfang und Ende der Straße Fußgängerüberwege, was die Gefahr für Kinder, Schüler, Fußgänger und Radfahrer erhöht. Insbesondere die Schüler des nahegelegenen Schulzentrums in der Holzhausergasse seien von dieser unsicheren Situation betroffen. Viele Eltern äußern bereits Bedenken darüber, dass ihre Kinder auf dem Weg zur Schule unzureichend geschützt sind.

Konkrete Lösungsvorschläge

Um die Sicherheit zu gewährleisten, schlägt Daniel einige Maßnahmen vor: „Ein gesicherter Übergang in der Mühlfeldgasse, ein Tempolimit von 20 km/h und bauliche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen wären dringend nötig.“ Auch die Lärmbelästigung durch Autofahrer, die sich nicht an die Tempovorgaben halten, sei ein Problem, das kaum zu übersehen ist.

Auf eine Anfrage von MeinBezirk hin äußerte Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ): „Wir kennen die Problematik an der Kreuzung Mühlfeldgasse/Fugbachgasse und haben sie an die zuständige Verkehrsbehörde weitergeleitet. Wir werden dieses Thema in den nächsten Sitzungen besprechen.“ Zudem habe die Bezirksvorstehung den Anwohner über die weiteren Schritte informiert.

Stärkere Überwachung

Die Polizei hat mitgeteilt, dass seit 2019 in der Mühlfeldgasse insgesamt sechs Verkehrsunfälle mit Personenschäden registriert wurden, von denen fünf im Kreuzungsbereich mit der Fugbachgasse auftraten. Die hauptsächlichen Ursachen seien Unacht samkeit und Missachtung von Vorrangsregelungen, während überhöhte Geschwindigkeit nicht als Unfallursache festgestellt wurde.

Die Exekutive betont, dass Bürgerhinweise ernst genommen werden. Die Polizeiinspektion wurde bereits über die Bedenken informiert und wird die Geschwindigkeitsüberwachung in diesem Bereich verstärken. Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind willkommen und werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Diensten geprüft.

Wann und ob konkrete infrastrukturelle Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt leider noch ungewiss. Daniel hofft jedoch auf zügige Verbesserungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in seinem Viertel.

